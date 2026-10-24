Thu nhập của Sancho có thể giảm 97%

Sancho phải giảm mạnh lương nếu sang Getafe.

Theo Athletic, Getafe đã đưa ra đề nghị hợp đồng dành cho Sancho với tổng giá trị khoảng 400.000 euro đến hết mùa giải. Nếu chấp nhận điều khoản này, cầu thủ chạy cánh 26 tuổi sẽ nhận khoảng 12.000 euro mỗi tuần, thấp hơn rất nhiều so với mức lương 300.000 euro mỗi tuần anh từng hưởng tại MU.

Sự chênh lệch về thu nhập cho thấy Sancho đang ở vị thế hoàn toàn khác so với thời điểm được kỳ vọng trở thành ngôi sao tại Old Trafford. Dù vậy, tiền bạc chưa phải yếu tố duy nhất quyết định tương lai của tuyển thủ Anh.

Getafe hiện gặp khó khăn về tài chính nên không thể đưa ra mức đãi ngộ hấp dẫn. Đội bóng Tây Ban Nha chỉ có thể đề xuất một hợp đồng ngắn hạn, kéo dài đến tháng 6/2027. Trong khi đó, Sancho vẫn cân nhắc khả năng chuyển đến La Liga, nơi anh hy vọng tìm lại phong độ và khẳng định giá trị sau nhiều năm chật vật.

Theo Athletic, Sancho chưa loại trừ khả năng đồng ý với lời đề nghị này. Tuy nhiên, anh muốn trực tiếp trao đổi với HLV Jose Bordalas trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Trong quá khứ, Getafe từng thành công khi chiêu mộ một cựu cầu thủ MU khác là Mason Greenwood. Sau 33 trận, chân sút người Anh đóng góp 8 bàn cho CLB La Liga.

Sancho gia nhập MU từ Dortmund vào năm 2021 với mức phí chuyển nhượng khoảng 85 triệu euro. Thương vụ từng mang theo nhiều kỳ vọng, nhưng cầu thủ người Anh không thể đáp ứng những gì đội bóng chủ sân Old Trafford mong đợi.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.