Thu nhập cao từ trồng cam hữu cơ

Vườn cam trĩu quả của vợ chồng ông Lợi, bà Hương - Ảnh: Đ.V

Trong khu vườn trên đồi cao lộng gió giờ đây đã phủ một màu xanh trù phú của cây cam, bưởi, quýt trĩu quả, vợ chồng ông Lợi rất phấn khởi vì bao công sức đầu tư, theo đuổi mô hình đã từng bước mang lại hiệu quả. Khu vườn này trước đây được vợ chồng ông Lợi trồng keo, tràm, tuy nhiên hiệu quả kinh tế mang lại chưa tương xứng.

Chia sẻ về cơ duyên đến với cây ăn quả, ông Lợi cho biết, xuất phát từ những trăn trở làm sao khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai của gia đình, ông quyết định chuyển đổi diện tích trồng keo sang trồng cây ăn quả. “Diện tích này trước đây tôi chủ yếu trồng keo, thu nhập bình quân mỗi năm được vài chục triệu. Tuy nhiên, qua quá trình tìm hiểu, tôi nhận thấy điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương có thể phù hợp với một số loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao”, ông Lợi cho hay.

Sau thời gian tìm hiểu qua các tài liệu cũng như tham quan thực tế, gia đình ông Lợi quyết định từng bước chuyển đổi diện tích đất gò đồi trồng keo sang trồng các loại cây ăn quả. Theo vợ chồng ông Lợi, nếu đầu tư bài bản, hiệu quả mang lại từ vườn cam có thể cao gấp nhiều lần so với trồng rừng và sẽ có tính bền vững lên đến hàng chục năm. Từ suy nghĩ đó, năm 2017 gia đình ông quyết định đầu tư hơn 2 tỉ đồng cải tạo đất, đầu tư hệ thống tưới theo công nghệ tiên tiến, mua cây giống chuyển đổi 4,5ha trồng keo sang trồng cây ăn quả.

Trên diện tích này, gia đình ông trồng 1.000 gốc cam, 200 gốc quýt ngọt và 100 cây bưởi da xanh, bưởi hồng, bưởi Phúc Trạch. Quá trình trồng, vợ chồng ông Lợi dành nhiều thời gian tìm hiểu kỹ thuật, quy trình trồng, vệ sinh vườn, cách làm phân bón hữu cơ, bón phân; chăm sóc khi cây kết trái cho đến khi thu hái.

“Do thiếu kinh nghiệm nên những ngày đầu trồng gặp không ít khó khăn. Từ việc lựa chọn giống cây, kỹ thuật chăm sóc đến cách phòng trừ sâu bệnh và tìm đầu ra cho sản phẩm. Vợ chồng tôi vừa làm vừa rút kinh nghiệm, đồng thời tìm hiểu thêm kiến thức, học hỏi từ những mô hình hiệu quả của bà con”, ông Lợi chia sẻ.

Những quả cam tròn đều, mọng nước từ mô hình canh tác cam hữu cơ của gia đình ông Lợi-bà Hương ở thôn Phú Hưng, xã Hải Lăng - Ảnh: Đ.V

Cùng chồng, bà Hương cũng đã nhiều năm gắn bó, lăn lộn với mô hình trồng cam của gia đình. Bà cho biết, những năm đầu khi cây còn nhỏ, việc chăm sóc tốn nhiều công sức và chi phí. Người trồng phải theo dõi sát tình trạng sinh trưởng, chủ động cung cấp nước, dinh dưỡng và phòng trừ sâu bệnh.

Đặc biệt, bộ rễ cây cam phát triển tương đối nông nên người trồng phải chú ý giữ độ ẩm phù hợp, bảo đảm nguồn nước và tránh để cây bị ảnh hưởng khi thời tiết bất lợi. Một trong những rủi ro lớn đối với vườn cây là thời tiết mưa kéo dài. Những đợt mưa dầm khiến đất ngấm nhiều nước, làm quả rụng, ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng.

“Khó nhất là những năm đầu, cây còn nhỏ, dễ bị sâu bệnh. Khi cây lớn, việc chăm sóc đỡ vất vả hơn nhưng vẫn phải theo dõi thường xuyên”, bà Hương cho biết. Để trồng ra những quả cam sạch, đạt chất lượng tốt nhất, vợ chồng ông bà đã chú trọng quy trình bón phân, tưới nước và vệ sinh vườn sau mỗi vụ thu hoạch. Ngoài phân chuồng, gia đình chủ yếu sử dụng phân từ việc ủ cá với mật mía và chế phẩm vi sinh.

“Sau khi cây đậu quả khoảng một tháng là đến thời điểm tưới phân cá đã qua ủ, pha loãng với nước để bổ sung dinh dưỡng cho cây, giúp quả to tròn đều, da xanh láng và có vị ngọt hơn. Sau nhiều năm canh tác, chúng tôi nhận thấy trồng cam theo hướng hữu cơ vất vả hơn, đầu tư nhiều hơn nhưng hiệu quả, chất lượng mang lại là rất xứng đáng”, bà Hương nói.

Cam hữu cơ mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình bà Hương - Ảnh: Đ.V

Vụ đầu tiên vào năm 2022, gia đình bà Hương thu hoạch được hơn 15 tấn quả, thu về hơn 225 triệu đồng. Đến nay, vườn cây ăn quả cho sản lượng lớn hơn, dự kiến trong năm 2026 sẽ thu hoạch hơn 60 tấn quả. Cam, bưởi bán ra từ vườn của gia đình bà hiện nay có giá từ khoảng 15.000-20.000 đồng/kg. Hầu hết khách đặt mua cam của gia đình bà là khách sỉ ở Huế, Đà Nẵng, Hà Nội và một số địa phương trong tỉnh.

“Vụ cam năm nay sản lượng lớn, giá thành ổn định nên sau khi trừ các chi phí, dự kiến gia đình tôi thu được lợi nhuận khoảng 500 triệu đồng”, bà Hương cho biết.

Vườn cây ăn quả của gia đình bà sẽ thu hoạch cho đến hết tháng 10 âm lịch, sau đó được cắt tỉa cành, chăm bón tiếp tục cho một chu kỳ chăm sóc mới. Riêng 200 cây quýt ngọt đến thời điểm gần Tết sẽ cho thu hoạch bán ra thị trường, sẽ có giá thành tốt hơn.

Tại xã Hải Lăng, mô hình trồng cam của vợ chồng ông Lợi, bà Hương được đánh giá là một trong những mô hình có diện tích lớn, được đầu tư bài bản theo hướng hữu cơ. Bước đầu, mô hình này đã mang lại hiệu quả kinh tế khá cao.

Bà Hương giới thiệu cho khách về vườn cam của gia đình - Ảnh: Đ.V

Ông Nguyễn Đức Phong, Chủ tịch UBND xã Hải Lăng cho biết, mô hình trồng cam của vợ chồng ông Lợi, bà Hương cũng là điển hình cho hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích. Mô hình không chỉ mang lại nguồn thu nhập cho gia đình mà còn giải quyết việc làm cho 4 lao động địa phương.

Đây cũng là minh chứng cho hiệu quả của công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khai thác hiệu quả lợi thế đất đai, góp phần phát triển nền nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, an toàn và bền vững trên địa bàn xã Hải Lăng.