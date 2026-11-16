Thu nhập bình thường vẫn có tiền tiết kiệm: 4 cách nghĩ giúp tài chính tốt lên

Nhiều người cho rằng muốn tích lũy được nhiều tiền, trước hết phải có thu nhập cao. Tuy nhiên, khả năng tiết kiệm không chỉ phụ thuộc vào số tiền kiếm được mà còn nằm ở cách mỗi người chi tiêu, sử dụng thời gian và chuẩn bị cho tương lai.

Thay vì chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt, việc cân nhắc giá trị của một quyết định trong 3 năm, 5 năm hoặc 10 năm tới có thể giúp thay đổi thói quen tài chính. Dưới đây là 4 cách nghĩ đáng tham khảo.

Cân nhắc giá trị lâu dài trước khi mua

Thay vì chỉ tự hỏi có thích một món đồ hay không, hãy cân nhắc liệu sản phẩm đó có thực sự hữu ích và đáng tiền sau một thời gian sử dụng.

Cách suy nghĩ này giúp hạn chế mua sắm theo cảm xúc. Một chiếc áo đang giảm giá, món đồ gia dụng bắt mắt hay sản phẩm được quảng cáo rộng rãi chưa chắc đã cần thiết.

Ngược lại, những khoản chi cho thực phẩm chất lượng, sách hay hoặc một chiếc đệm tốt có thể đáng cân nhắc nếu chúng mang lại lợi ích lâu dài.

Điều đó không có nghĩa phải từ bỏ những niềm vui nhỏ. Quan trọng là phân biệt được khoản chi đáng giá với mong muốn nhất thời. Trước khi thanh toán, mỗi người có thể tự hỏi món đồ sẽ được sử dụng bao nhiêu lần, ở nhà đã có sản phẩm tương tự chưa và liệu vài ngày nữa mình còn muốn mua nó không.

Một khoảng dừng ngắn đôi khi đủ để tránh những khoản chi không cần thiết.

Tận dụng đồ đang có, không chạy theo cái mới

Một món đồ đáng tiền không nhất thiết phải đắt đỏ, mà cần phù hợp với nhu cầu và được sử dụng hiệu quả trong thời gian dài.

Chẳng hạn, một chiếc áo giá 300.000 đồng được mặc thường xuyên trong 3 năm có thể kinh tế hơn sản phẩm giá 150.000 đồng chỉ mặc vài lần rồi bỏ xó. Tương tự, thiết bị điện tử và đồ gia dụng nếu được vệ sinh, bảo dưỡng đúng cách cũng có thể sử dụng lâu hơn, giảm nhu cầu thay mới.

Thực tế, sản phẩm giá cao chưa chắc đã kinh tế nếu ít được sử dụng. Ngược lại, món đồ bình dân nhưng bền, phù hợp có thể mang lại giá trị lớn hơn.

Thay vì liên tục mua sắm theo xu hướng, mỗi người có thể tập thói quen sửa chữa khi cần thiết, tận dụng đồ còn tốt và chỉ thay mới khi thực sự cần. Đây là cách đơn giản để giảm chi phí sinh hoạt mà không phải cắt giảm những nhu cầu thiết yếu.

Học thêm kỹ năng để tăng khả năng kiếm tiền

Tiết kiệm không chỉ là giữ lại một phần thu nhập mà còn cần nghĩ đến cách cải thiện khả năng kiếm tiền trong tương lai.

Việc đọc sách, học ngoại ngữ, công nghệ hoặc trau dồi kỹ năng chuyên môn có thể chưa mang lại thu nhập ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu kiên trì, những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được có thể mở ra cơ hội nghề nghiệp tốt hơn.

Một số người lựa chọn viết lách, làm nội dung, thiết kế hoặc kinh doanh nhỏ như công việc phụ bên cạnh nghề chính. Dù không phải hướng đi nào cũng tạo ra nguồn thu đáng kể, việc phát triển năng lực cá nhân vẫn giúp tăng khả năng thích ứng khi công việc thay đổi.

Điều quan trọng là không nóng vội đòi hỏi kết quả tức thì. Đầu tư cho bản thân cần thời gian, nhưng có thể tạo ra giá trị lâu dài hơn nhiều khoản mua sắm nhất thời.

Không nóng vội làm giàu bằng đầu tư

Đầu tư có thể giúp tiền tích lũy sinh lời, nhưng không phải con đường làm giàu nhanh hay bảo đảm lợi nhuận.

Thay vì cố gắng dự đoán thị trường mỗi ngày hoặc chạy theo những cơ hội được quảng cáo hấp dẫn, mỗi người nên tìm hiểu kỹ sản phẩm, xác định khả năng chịu rủi ro và lựa chọn kế hoạch phù hợp với mục tiêu tài chính.

Một số hình thức như quỹ chỉ số hoặc đầu tư định kỳ thường được nhắc đến trong chiến lược dài hạn. Tuy nhiên, giá trị khoản đầu tư vẫn có thể giảm, thậm chí thua lỗ trong thời gian dài. Vì vậy, không nên sử dụng tiền dành cho sinh hoạt, trả nợ hoặc quỹ dự phòng để đầu tư.

Thái độ thận trọng, tích lũy đều đặn và hiểu rõ rủi ro quan trọng hơn việc cố tìm một kênh sinh lời nhanh.

Tình hình tài chính không chỉ phụ thuộc vào số tiền kiếm được mỗi tháng mà còn nằm ở cách mỗi người sử dụng tiền bạc, thời gian và những nguồn lực sẵn có.

Tiết kiệm không có nghĩa là sống kham khổ hay từ chối mọi niềm vui. Đó là biết lựa chọn điều đáng chi tiền, tận dụng tốt những gì đang có và dành một phần nguồn lực cho tương lai.

Với người có thu nhập bình thường, thay đổi cách nghĩ và duy trì những thói quen phù hợp có thể là bước khởi đầu thiết thực để khoản tiết kiệm tăng dần.