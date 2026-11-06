Thu nhập 7 tỷ đồng/năm, mỹ nhân VTV gây chú ý với khối tài sản tích lũy

Lan Phương là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt qua loạt phim như: Cả một đời ân oán, Nàng dâu order, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình, Cô Gái Xấu Xí, Trói Buộc Yêu Thương... Cô được đánh giá là diễn viên có khả năng biến hóa qua nhiều dạng vai. Không phải lúc nào cũng đảm nhận vai chính nhưng mỗi lần xuất hiện, cô đều biết cách tạo dấu ấn riêng, khi khiến người xem bật cười bởi nét duyên dáng, lúc lại làm khán giả khó chịu vì những nhân vật nhiều mưu mô, thậm chí gây tranh cãi.

Lan Phương là một trong những nữ diễn viên kiếm tiền giỏi của showbiz Việt.

Gần đây nhất, trong Đồng Hồ Đếm Ngược, nữ diễn viên cũng khiến khán giả phát sợ khi thể hiện quá chân thật nhân vật Kiều Thơ - người phụ nữ giàu có, quyền lực, có tính cách ái kỷ và ham muốn kiểm soát cực đoan. Vai diễn cũng nhận về nhiều lời khen nhờ ánh mắt sắc lẹm, biểu cảm biến đổi liên tục, khi thì dịu dàng khi lại đáng sợ.

Một cảnh trong phim Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình. Ảnh Phụ nữ mới.

Trên màn ảnh rộng, Lan Phương cũng góp mặt trong các dự án trăm tỷ như: Bố Già, Kẻ Ăn Hồn, Tử Chiến Trên Không hay Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng. Từ những vai diễn hài hước, đời thường đến các nhân vật ma mị, phức tạp, Lan Phương cho thấy khả năng biến hóa và không ngại thử sức với nhiều dạng hình tượng khác nhau. Ngay cả mảng phim trực tuyến, Lan Phương cũng có một dấu ấn đặc biệt với Tết Ở Làng Địa Ngục - series phát hành trên Netflix. Bộ phim từng đứng đầu bảng xếp hạng chương trình truyền hình tại Việt Nam trên Netflix, giúp vai diễn của Lan Phương tiếp cận thêm lượng lớn khán giả.

Lan Phương trong Tết Ở Làng Địa Ngục. Ảnh Phụ nữ mới

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Lan Phương còn có nền tảng học vấn và khả năng ngoại ngữ đáng nể. Cô từng theo học Đại học Ngoại thương và Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh Tp.HCM, đồng thời có khả năng sử dụng 4 thứ tiếng bao gồm: Anh, Pháp, Nga và Nhật.

Sự thành công của Lan Phương còn được minh chứng qua năng lực tự chủ tài chính - điều từng giúp cô giành được quyền nuôi con sau khi ly hôn chồng Tây. Theo đó, nữ diễn viên có mức thu nhập 7 tỷ đồng/năm. Đây không chỉ là nguồn thu từ việc đóng phim mà còn từ hoạt động quảng cáo và kinh doanh riêng của người đẹp.

Lan Phương được đánh giá là diễn viên có khả năng biến hóa qua nhiều dạng vai. Ảnh FBNV.

Lan Phương từng khẳng định "không cần một đồng nào từ chồng". Ngoài đóng phim, cô còn đại diện hình ảnh cho các nhãn hàng và tới dự sự kiện, Lan Phương cũng kinh doanh riêng. Lan Phương cho biết tháng 3/2020, khi dịch Covid-19 vừa bùng phát, cô vẫn quyết định khai trương quán cà phê dù biết thời điểm này đầy rủi ro, bởi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn.

Hồi tháng 10/2023, Lan Phương tiết lộ đã mua nhà ở quận Tây Hồ, Hà Nội sau một thời gian ở nhà thuê. Đây là khu vực đất vàng với giá cao nên có thể thấy, nữ diễn viên phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để sở hữu căn nhà này. Lan Phương cho biết cô muốn đầu tư dài hạn và làm tài sản cho các con.

Cô cho biết: "Tôi nghĩ mình thực sự có duyên với Hà Nội. Mặc dù từ nhỏ tôi sống ở Vũng Tàu, Tp.HCM rồi kết hôn với chồng ngoại quốc nhưng hiện tại, tôi lại cùng gia đình nhỏ sống ở Hà Nội - nơi tôi sinh ra. Khi tôi ra Hà Nội cũng là lúc phim truyền hình đang phát triển mạnh. Nhờ vậy tôi cũng có thêm những cơ hội tốt".

Bên cạnh đó, cô cũng sở hữu một căn hộ rộng 90m² ở quận Tân Bình (Tp.HCM). Không gian được thiết kế theo phong cách hiện đại, bài trí hài hòa, mang đến cảm giác gần gũi và ấm cúng. Với sự nghiệp diễn xuất thành công, nguồn thu nhập đa dạng, Lan Phương đã chứng minh khả năng tự chủ tài chính và bản lĩnh sống độc lập.

Hiện tại, Lan Phương vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, đồng thời dành thời gian chăm sóc hai con và phát triển công việc kinh doanh. Sau những thay đổi trong cuộc sống riêng, nữ diễn viên tiếp tục trở lại với các dự án phim ảnh. Chỉ trong năm nay, cô đã ra mắt 2 bộ phim là: Đồng Hồ Đếm Ngược và Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, sắp tới lại tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh rộng với Huyết Thống.

Với Lan Phương, sức hút của cô không chỉ nằm ở số lượng vai diễn hay độ phủ sóng trên truyền hình mà còn ở khả năng tạo ra những nhân vật đủ "wow" để khán giả luôn nhớ đến.