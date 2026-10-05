Thu nhập 30 triệu đồng/tháng, vợ chồng trẻ tính xây nhà và sinh con thứ hai trong cùng năm

Ở tuổi 30, một đôi vợ chồng đang đứng trước những dự định quen thuộc của nhiều gia đình là xây một căn nhà riêng và tính chuyện sinh thêm con. Với thu nhập khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng, họ vẫn cố gắng vun vén từng khoản chi trong gia đình, nhưng những kế hoạch lớn khiến bài toán tài chính trở nên chật chội hơn.

VỢ CHỒNG 30 TUỔI TÍNH CHUYỆN XÂY NHÀ VÀ SINH THÊM CON

Hiện hai vợ chồng cùng con nhỏ vẫn sống với bố mẹ chồng trong căn nhà ngói cũ. Việc xây nhà dự kiến thực hiện vào năm sau, trong khi kế hoạch đón thêm thành viên mới cũng được tính đến khiến người vợ không khỏi cân nhắc về khả năng xoay xở của gia đình.

“Chào mọi người, vợ chồng mình năm nay 30 tuổi, có một bé 2 tuổi. Đang sống chung với bố mẹ chồng trong nhà ngói cũ. Dự định sang năm sẽ xây nhà.

Hai bên gia đình đều cơ bản làm nông nên xây nhà chủ yếu do vợ chồng mình lo xoay tiền. Thu nhập hai vợ chồng khoảng 30 triệu đồng/tháng.

Tháng 9 vừa qua mình thấy gần như là mức chi tiêu thấp nhất từ khi mình có con. Vì các chi phí như bỉm, vitamin cho con mình hay mua dồn một lúc rồi dùng cho nhiều tháng.

Mỗi tháng mình đưa bố mẹ chồng 2 triệu đồng để ông bà mua thức ăn. Ngoài ra mình đi làm về sớm thì vẫn đi chợ mua đồ ăn thêm. Điện nước mình đóng.

Năm sau mình vừa nghĩ đến xây nhà, vừa nghĩ tới kế hoạch có bé thứ hai. Nhưng lại sợ kinh tế không đủ vì thực sự hai vợ chồng đi làm ở khu công nghiệp cũng không làm thêm gì. Mong nhận được góp ý của mọi người sao cho ổn ạ?”.

Theo khoản chi tiêu gia đình được chia sẻ, tổng chi phí sinh hoạt tháng 9 là 8.559.000 đồng. Trong đó, tiền ăn uống là 3.022.000 đồng, chi tiêu hàng ngày 1.152.000 đồng, phí giao lưu 200.000 đồng, chi phí y tế 950.000 đồng, đi lại 440.000 đồng, phí liên lạc 100.000 đồng và tiền nhà, điện, nước 2.695.000 đồng.

Chi tiêu của gia đình

Từ câu chuyện khoản tiền 2 triệu đồng mỗi tháng dành cho bố mẹ chồng lo chuyện ăn uống, một người từng sống chung với gia đình chồng cho rằng mức này khó đủ trong bối cảnh chi phí thực phẩm ngày càng tăng.

“Tháng đưa ông bà 2 triệu đồng tiền ăn quá ít bạn à. Vật giá leo thang, cầm 500.000 đồng đi chợ vèo cái là hết, ăn được tầm 2 - 3 ngày.

Mình cũng ở quê hồi đầu chưa biết đưa 5 triệu đồng cho mẹ chồng nhờ bà đi chợ. Nhà mình vợ chồng chỉ ăn buổi tối ở nhà, các con đi học tối mới về mà bà lựa lời không cầm. Sau đó mình cầm 5 triệu đồng đi chợ đúng cả tháng không đủ thật”.

Trong khi đó, một ý kiến khác nhìn vào quãng thời gian chăm con sau sinh và cho rằng gia đình nên chia nhỏ từng mục tiêu để giảm áp lực.

“Bạn chỉ nên chọn một trong hai mục tiêu xây nhà hoặc đẻ thôi. Bé đầu cũng mới có 2 tuổi, thư thả rồi sinh cũng không muộn. Chi tiêu của bạn cũng tiết kiệm rồi. Chứ hai cái mà cùng lúc ta nói nó vừa tinh thần thép mà vừa khổ bé nữa nha, khổ cả bé bạn và bé lớn nữa.

Bạn đừng nghĩ bầu xong đẻ bé lớn 3 tuổi là vừa. Mình thấy 3 tuổi mới là lúc bé cần mẹ nhất luôn, như bé nhà mình tầm này hàng vạn câu hỏi vì sao, muốn mẹ ôm ấp giải thích, có em đồng nghĩa với việc quỹ thời gian bên mẹ bị cắt đi đáng kể”.

Bài toán được đặt rộng hơn khi có thêm khoản tiền xây nhà và những chi phí phát sinh sau khi sinh con. Một người cho rằng thu nhập, khoản tiết kiệm hiện có và khả năng trả nợ là những yếu tố cần được cân nhắc trước khi quyết định cùng lúc thực hiện hai kế hoạch lớn.

“Thật sự với mức thu nhập 30 triệu đồng vừa sinh con vừa xây nhà cực kỳ vất, thậm chí là không ổn bạn ạ.

Thứ nhất bạn phải tính xem khi sinh bé bạn có thu nhập hay không? Tài khoản tiết kiệm xây nhà hiện tại có được bao nhiêu phần trăm của căn nhà?

Thứ hai là khi thêm một đứa trẻ thì chi phí cũng sẽ tăng cao. Chưa kể nếu phải đi vay tiền xây nhà thì còn phải trả hàng tháng. Mình chồng bạn có gánh nổi không?”.

Từ trải nghiệm cá nhân, một người mẹ 29 tuổi cũng chọn phương án hoàn thành việc xây nhà rồi mới tính chuyện sinh thêm con.

“Xây nhà xong 1 - 3 năm giãn nợ thì đẻ cũng chưa muộn. Đến lúc áp lực tứ phía, vợ chồng dễ lục đục, con cái thiệt thòi, sức khỏe người mẹ ảnh hưởng. 30 tuổi còn trẻ mà. Đừng vội quá. Em năm nay 29 tuổi vừa đẻ xong bạn thứ hai, thấy thời gian dành cho bạn lớn giảm hẳn đã stress lắm rồi. Đây chị còn tính cả chuyện xây nhà với kinh tế nữa thì mệt mỏi lắm”.

CẦN TÍNH GÌ TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH?

Xây nhà và sinh con trong cùng một năm là hai kế hoạch lớn có thể tạo áp lực đáng kể lên tài chính gia đình bởi một bên cần khoản tiền lớn trong thời gian ngắn, trong khi bên còn lại kéo theo nhiều chi phí liên tục trong nhiều năm.

Khi xây nhà, ngoài các khoản dự kiến như vật liệu, nhân công, thiết kế, nội thất, điện nước, gia đình còn cần tính đến những khoản phát sinh trong quá trình thi công. Nếu phải vay tiền, khoản trả nợ hàng tháng sẽ trở thành một khoản chi cố định trong thời gian dài.

Trong khi đó, sinh thêm một em bé cũng đồng nghĩa với việc chi phí gia đình tăng lên. Từ thời điểm mang thai, sinh nở đến chăm sóc trẻ nhỏ đều phát sinh nhiều khoản như khám thai, viện phí, bỉm sữa, quần áo, thuốc men, đồ dùng và sau này là chi phí gửi trẻ, học hành. Đáng chú ý, trong thời gian nghỉ sinh, thu nhập của người mẹ có thể giảm hoặc bị gián đoạn khiến ngân sách gia đình càng dễ bị thu hẹp.

Vì vậy, việc xây nhà và sinh con cùng năm không nhất thiết là điều không thể thực hiện. Khả năng cân đối phụ thuộc nhiều vào thu nhập ổn định, số tiền đã tích lũy, mức chi phí xây nhà, khoản vay phải trả và số tiền còn lại sau khi hoàn thành căn nhà.

Nếu xây nhà khiến toàn bộ khoản tiết kiệm gần như cạn kiệt, đồng thời phải vay nợ trong khi gia đình chuẩn bị đón thêm thành viên, áp lực tài chính sẽ lớn hơn đáng kể.

Ngược lại, nếu căn nhà được xây trong khả năng tài chính, khoản vay ở mức có thể trả đều hàng tháng và gia đình vẫn giữ được một khoản dự phòng sau khi hoàn thiện, việc sinh thêm con sẽ có thêm dư địa để xoay xở khi xuất hiện những chi phí ngoài dự tính.

Với gia đình có thu nhập khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng, điều quan trọng không chỉ là nhìn vào con số thu nhập mà cần đặt cạnh toàn bộ các khoản phải chi sau khi thực hiện cả hai kế hoạch.

Một gia đình có thể vẫn đủ khả năng xây nhà và sinh con nếu sau khi trừ chi phí sinh hoạt, tiền trả nợ và các khoản dành cho con, mỗi tháng vẫn còn một khoản tích lũy nhất định.

Do đó, thay vì chỉ cân nhắc việc có nên xây nhà và sinh con trong cùng một năm hay không, bài toán thực tế hơn là xác định sau khi thực hiện hai kế hoạch này, gia đình còn bao nhiêu tiền dự phòng và có thể duy trì cuộc sống ổn định trong những năm tiếp theo hay không.