Thu nhận mẫu ADN đợt 2 cho thân nhân liệt sĩ tại An Giang

Để bảo đảm tiến độ và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, Công an tỉnh đã thành lập 3 Tổ công tác tổ chức thu nhận mẫu ADN của hơn 1.100 thân nhân liệt sĩ.

Trong ngày 17/10, tại phường Tịnh Biên, Tổ công tác đã tổ chức thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ trên địa bàn các xã, phường: Tịnh Biên, Chi Lăng, Núi Cấm, Ba Chúc, Cô Tô, Vĩnh Gia, Ô Lâm, Tri Tôn, An Cư và Thới Sơn.

Công an tỉnh An Giang phối hợp với các đơn vị liên quan thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ trên địa bàn.

Quá trình thực hiện, cán bộ Công an phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương rà soát, xác minh thông tin thân nhân liệt sĩ; hướng dẫn các gia đình chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ cần thiết; tổ chức thu nhận mẫu ADN theo đúng quy trình, bảo đảm tính chính xác, khoa học và tuân thủ các quy định về quản lý, bảo mật thông tin cá nhân. Đồng thời, cán bộ thực hiện tận tình hướng dẫn, giải thích để thân nhân liệt sĩ hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của việc thu nhận mẫu ADN, tạo sự đồng thuận và phối hợp trong quá trình triển khai.

CBCS Công an tỉnh An Giang hướng dẫn, hỗ trợ người thân nhân liệt sĩ tận tình.

Ngoài việc tổ chức thu nhận mẫu tại trụ sở được tổ chức theo kế hoạch, các CBCS Công an tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan còn tổ chức đến tận nhà đối với 7 trường hợp là thân nhân liệt sĩ đã già yếu, gặp khó khăn trong việc di chuyển để thu nhận mẫu ADN.