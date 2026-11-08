Thu nhận mẫu ADN của 190 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính

Trong đợt này, có 190 thân nhân liệt sĩ thuộc 6 xã, phường, gồm: Thục Phán, Tân Giang, Nùng Trí Cao, Bạch Đằng, Canh Tân và Nguyễn Huệ tham gia. Các đối tượng được lựa chọn theo quan hệ huyết thống dòng mẹ, ưu tiên những người có quan hệ gần với liệt sĩ như: mẹ ruột của liệt sĩ, bà ngoại ruột liệt sĩ, anh, chị, em cùng mẹ với liệt sĩ, anh, chị, em ruột của mẹ đẻ liệt sĩ, con của chị gái hoặc em gái mẹ đẻ liệt sĩ, con của chị gái hoặc em gái ruột cùng mẹ đẻ của liệt sĩ, con ruột của liệt sĩ nữ và cháu ngoại của liệt sĩ nữ.

Lực lượng Công an thực hiện thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Tại điểm thu nhận, lực lượng chức năng hướng dẫn thân nhân liệt sĩ thực hiện các bước kê khai thông tin, kiểm tra, đối chiếu dữ liệu cá nhân và xác nhận mối quan hệ huyết thống với liệt sĩ. Công tác tiếp nhận được triển khai theo trình tự, bảo đảm các thông tin về thân nhân, liệt sĩ được rà soát đầy đủ, chính xác trước khi tiến hành lấy mẫu sinh phẩm ADN. Các mẫu được thu nhận theo quy trình chuyên môn, đồng thời chú trọng bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin cá nhân và dữ liệu sinh học của người tham gia.

Việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính góp phần xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ đối sánh, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Qua đó, khẳng định sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp, ngành trong thực hiện công tác quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.