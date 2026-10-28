Thú nhận của một người miễn cưỡng mua iPhone Duo

Dưới đây là chia sẻ của William Gallagher - cây bút của AppleInsider về quyết định mua iPhone Duo.

iPhone Duo có giá gần 2.000 USD. Ảnh: 9to5mac

Trục trặc đặt trước

Nếu có điều gì ngớ ngẩn hơn việc bỏ ra 2.000 USD để mua iPhone Duo, đó có lẽ là thức dậy lúc 4h sáng chỉ để đến cửa hàng mua chiếc điện thoại này. Tôi đã làm cả hai việc ấy và thật nhẹ nhõm khi có thể nói rằng mình không hối hận.

Điều thực sự khiến tôi quyết định mua iPhone Duo lại chính là thất bại trong quá trình đặt hàng trước. Tôi đã dành nhiều tuần tính toán tài chính để chuẩn bị cho khoản chi lớn này, đồng thời thiết lập mọi thứ thật cẩn thận trên hệ thống đặt hàng của Apple. Thế nhưng, kế hoạch vẫn đổ bể.

Tôi truy cập Apple Store trực tuyến nhanh hơn thường lệ và tự tin nhấn nút mua hàng. Nhưng thay vì hoàn tất giao dịch, hệ thống lại đặt lại toàn bộ đơn hàng, xóa mất thông tin thu cũ đổi mới và cả phương án trả góp mà tôi đã chuẩn bị.

Tốc độ giao hàng của iPhone Duo nhanh chóng trở thành một vấn đề khác. Khi thiết lập lại mọi thứ, tôi nhận được ngày giao hàng đúng vào thời điểm mình phải đi công tác.

Trong lúc tìm cách giải quyết, tôi lại phát hiện một tin còn tệ hơn: thời gian giao hàng đã bị đẩy sang năm sau.

Tôi không hiểu Apple vận hành hệ thống đặt hàng như thế nào, cũng chẳng rõ vì sao mình lại gặp tình huống ấy.

Nhưng rõ ràng, tôi đã rất bực bội. Trong tuần tiếp theo, mỗi ngày lại xuất hiện thêm một lý do khiến tôi nghi ngờ các cửa hàng Apple có đủ iPhone Duo để bán vào ngày 23/10 hay không.

Ngay trên podcast AppleInsider, chúng tôi cũng từng khuyên người dùng đừng đến cửa hàng Apple vì khả năng mua được máy dường như rất thấp.

Tôi thậm chí có thể đã nói rằng mọi người không nên đến cửa hàng Apple tại Birmingham, Anh. Nhưng hãy tạm bỏ qua lời khuyên đó.

Cuối cùng, tôi đặt báo thức lúc 4h sáng và rời nhà lúc 5h để đến cửa hàng. Khi tới nơi, đã có 30 người xếp hàng phía trước.

Đó là con số đủ để nuôi hy vọng, nhưng cũng đủ khiến người ta nghĩ rằng mình có thể trắng tay. Nếu không có những cuộc trò chuyện thú vị với những người cùng chờ đợi, hay việc được nhận ra nhờ podcast AppleInsider, có lẽ tôi đã trở về nhà ngủ tiếp. Tuy nhiên, nhìn lại, tôi nghĩ mình vẫn sẽ ở lại bất kể hàng người dài đến đâu.

Những người bỏ cuộc đã bỏ lỡ cơ hội. Dù cửa hàng dự kiến mở cửa lúc 8h, nhân viên đã ra ngoài nhận đặt chỗ từ trước 7h. Khi ấy, tôi biết mình gần như chắc chắn sẽ có máy, chỉ cần chờ đến lượt.

Tôi thậm chí còn có thể rời hàng để đi ăn sáng rồi quay lại đúng giờ, đồng thời tiếp tục trò chuyện với những người mua khác.

Xếp hàng bên ngoài cửa hàng Apple tại Birmingham, Vương quốc Anh. Ảnh: William Gallagher/AppleInsider

Thật khó giải thích vì sao người ta có thể vui vẻ khi chuẩn bị đưa cho Apple một khoản tiền lớn đến vậy. Ngay cả khi đã đứng trong hàng chờ, tôi vẫn còn không ít nghi ngại.

Sau đó, chúng tôi liên hệ với các cửa hàng khác và biết rằng phần lớn chỉ có khoảng 40 máy để bán trực tiếp ngoài số máy dành cho khách đã đặt trước.

Những cửa hàng chủ lực lớn nhất có thể đạt khoảng 100 máy. Xét về cơ hội mua được sản phẩm, tôi đã đến khá đúng lúc.

Từng nghi ngờ iPhone Duo

Không thể nhấn mạnh đủ rằng giá bán chính là trở ngại lớn nhất. Nhưng bên cạnh khoản tiền phải bỏ ra, tôi còn nghe nhiều lời phàn nàn rằng iPhone Duo khá nặng và khi gập lại thì kích thước lại quá nhỏ.

Trước đây, tôi sử dụng iPhone 16 Pro Max và thường nghĩ rằng một khi đã quen với dòng Max, mình sẽ không bao giờ quay lại điện thoại nhỏ hơn.

Vậy mà lần này, tôi lại chọn một thiết bị có kích thước khi đóng còn nhỏ hơn cả những mẫu iPhone Pro thông thường.

Tôi từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ chọn thiết bị nào nhỏ hơn dòng Max (bên phải), nhưng hóa ra tôi lại làm quen rất nhanh và rất ưng ý với chiếc iPhone Duo nhỏ gọn hơn này (bên trái).

Tôi cũng lo ngại thiết kế của iPhone Duo sẽ khó sử dụng. Trong các video quảng bá của Apple, những người trải nghiệm có vẻ rất hào hứng với các tính năng mới, nhưng đôi lúc cách họ cầm và thao tác trên thiết bị lại khá gượng gạo.

Một điểm trừ khác là máy không có Face ID, tính năng mà tôi đánh giá rất cao. iPhone Duo cũng thiếu nút Action, dù tôi không quá bận tâm về điều này.

Thế nhưng, trải nghiệm thực tế sau khi mua máy lại khiến nhiều lo ngại ban đầu trở nên kém quan trọng hơn.

Mê đọc sách hơn nhờ iPhone Duo

Khi được hỏi có thích iPhone Duo hay không và vì sao, câu trả lời của tôi gần như luôn giống nhau: Có! Và tôi đặc biệt thích đọc sách trên thiết bị này.

Với số tiền mua một chiếc iPhone Duo, người dùng có thể mua ít nhất 10 máy đọc sách Kindle Paperwhite. Nhưng theo trải nghiệm của tôi, chúng vẫn không thể mang lại cảm giác tương tự.

Màn hình, độ sắc nét và chất lượng hiển thị khiến iPhone Duo trở thành thiết bị đọc sách điện tử tốt nhất mà tôi từng sử dụng.

Điều đó đúng với cả màn hình ngoài nhỏ gọn lẫn màn hình bên trong rộng rãi. Tôi thích khả năng chuyển đổi giữa trạng thái gập và mở mà không cần suy nghĩ hay thực hiện thêm thao tác phức tạp.

Khi đọc sách theo chiều dọc, tôi còn nhận ra ngón tay có thể đặt tự nhiên bên dưới cụm camera. Ngay khoảnh khắc ấy, phần lớn lo ngại về hình dáng thiết bị đã biến mất.

Phía sau: Kindle Paperwhite. Phía trước: iPhone Duo.

Dù vậy, thiết kế này vẫn có hạn chế. Trong một buổi hội thảo viết lách, khi dùng iPhone Duo thay cho iPad Pro đặt trong bao da kèm bàn phím Magic Keyboard, tôi nhận thấy cụm camera khiến thiết bị bị cập kênh quá nhiều trên mặt bàn. Điều này gây khó khăn nếu muốn đặt máy nằm ngang để gõ văn bản.

Một chiếc ốp Apple đắt tiền có thể giải quyết vấn đề và có lẽ những phụ kiện khác cũng làm được điều tương tự. Tạm thời, tôi phải kê máy lên vài cuốn sách hoặc tựa vào bộ điều khiển Stream Deck khi cần nhập liệu.

Tôi cũng bất ngờ khi nhận ra mình không hề khó chịu với trọng lượng của iPhone Duo, dù đồng ý rằng máy khá nặng.

Có thể cảm giác này sẽ thay đổi theo thời gian, nhưng hiện tại, trọng lượng ấy khiến thiết bị có vẻ chắc chắn hơn những gì tôi từng hình dung về điện thoại gập. Thay vì cảm thấy mong manh, máy tạo cho tôi cảm giác yên tâm.

Nhược điểm phần cứng rõ ràng nhất là cổng USB-C khó tìm. Tôi sử dụng phiên bản màu xanh đêm, khiến các cạnh máy khá tối và phải xoay thiết bị nhiều lần mới xác định được vị trí cổng sạc.

Các nút âm lượng cũng tương tự. Tôi vẫn thường phải tìm chúng trước khi sử dụng.

Nút Touch ID không gây phiền toái như tôi từng lo, ngoại trừ một tình huống. Khi gập máy và đặt mặt trước hướng về phía mình, nút cảm biến vân tay nằm ở cạnh phía sau, không đúng vị trí ngón tay tôi thường tìm đến.

Vì thế, tôi liên tục bấm nhầm, đôi khi còn kích hoạt cả nút Camera Control.

Bù lại, hệ thống camera hoạt động khá tốt. Tôi biết camera trước và camera dưới màn hình không thể sánh với camera trên chiếc iPhone trước đây, nhưng khi dùng máy tổ chức một sự kiện qua Zoom, tôi gần như không nhận thấy khác biệt đáng kể.

Có thể thay thế cả iPad trong công việc?

Buổi họp Zoom ấy không phải thử nghiệm cho vui, mà là công việc thực tế tôi cần hoàn thành. Đây cũng chính là lý do chính thức khiến tôi mua iPhone Duo: tôi có những nhu cầu sử dụng cụ thể và tin rằng thiết bị có thể đáp ứng chúng.

Chỉ sau vài ngày, chiếc điện thoại gập này đã đáp ứng hầu hết những kỳ vọng đó. Tôi đọc sách, sử dụng tài liệu trong hội thảo, viết vài nghìn từ bằng cả bàn phím ngoài lẫn bàn phím trên màn hình.

Trong lúc luyện piano, tôi cũng dùng máy để hiển thị bản nhạc đang tập. Đêm đầu tiên, tôi còn xem bộ phim Coyote vs. Acme trên thiết bị.

Điều khiến tôi thất vọng thoáng qua không phải bộ phim, mà là cách nội dung hiển thị. Ban đầu, phim chiếm toàn bộ màn hình và một phần hình ảnh bị cắt mất.

Tôi không rõ đây là thiết lập mặc định hay do mình vô tình chạm vào tùy chọn nào đó.

Sau vài lần chạm và vuốt, tôi đã hiển thị được toàn bộ khung hình, với những dải đen nhỏ ở phía trên.

Tôi vẫn đang làm quen với vị trí các nút điều khiển trên giao diện mới. Trong một số ứng dụng, các tùy chọn còn được thu gọn vào menu, khiến việc tìm kiếm mất thêm thời gian. Tuy nhiên, cuối cùng tôi vẫn tìm được thứ mình cần.

Đôi khi, tôi chủ động gập hoặc mở máy chỉ để xem các nút điều khiển thay đổi vị trí như thế nào. Dường như ngón tay có thể tìm thấy một số chức năng dễ dàng hơn tùy theo trạng thái của thiết bị.

Việc chạy hai ứng dụng song song ban đầu cũng không trực quan như tôi mong đợi. Tôi phải vuốt từ mép dưới màn hình, ở vị trí thấp hơn dự tính. Nhưng sau khi làm quen, tôi gần như liên tục sử dụng tính năng này.

Dưới ánh sáng ban ngày thì có vẻ dễ dàng, nhưng đôi khi việc tìm cổng sạc USB-C lại chẳng hề đơn giản.

Chẳng hạn, việc mở ứng dụng tính toán PCalc ở một bên và hóa đơn nhà hàng trực tuyến ở bên còn lại lập tức cho tôi thấy giá trị của màn hình chia đôi.

Tôi cũng thường xuyên ghim hai ứng dụng để chúng có thể mở cùng nhau, dù trước đó chưa nghĩ mình sẽ dùng tính năng này nhiều đến vậy.

Và tôi đang nói điều đó theo đúng nghĩa đen: bài viết này được soạn ngay trên iPhone Duo, bằng bàn phím ngoài, với ghi chú ở một bên màn hình và nội dung bài viết ở bên còn lại.

Tôi sử dụng tính năng chia đôi màn hình trên iPhone Duo thường xuyên hơn nhiều so với dự đoán ban đầu.

Tôi không cho rằng việc viết lách là thử thách lớn nhất đối với iPhone Duo. Nhưng trong suốt quá trình làm việc, thiết bị không khiến tôi chậm lại hay tạo cảm giác khác biệt đáng kể so với khi viết trên máy Mac.

Buổi hội thảo mà tôi tổ chức vào ngày sau khi mua máy cũng là một hoạt động diễn ra định kỳ. Đến tháng tới, tôi chỉ cần mang theo iPhone Duo, bởi iPad không còn là thiết bị bắt buộc nữa.

Biết đâu tôi có thể bán chiếc iPad của mình.

(Theo AppleInsider,)