Thu nhận ADN 6.927 thân nhân liệt sĩ chưa rõ danh tính

Hơn 7.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính được vận chuyển bằng máy bay ra Hà Nội để giám định ADN phục vụ cho việc xác định danh tính liệt sĩ.

Hoạt động này là một trong nội dung triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của Ban Chỉ đạo quốc gia và kế hoạch cao điểm của Bộ Công an. UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 401/KH-UBND ngày 24/7/2026 về rà soát, cập nhật thông tin và thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Theo đó, Công an TP Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, UBND cấp xã và các đơn vị liên quan tổ chức thu nhận mẫu ADN. Việc lấy mẫu được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, đúng quy trình, bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin. Các mẫu sinh phẩm sau khi thu nhận sẽ được đưa vào cơ sở dữ liệu phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được quy tập tại các nghĩa trang trên cả nước.

Đối tượng ưu tiên thu nhận mẫu trong đợt này là thân nhân liệt sĩ theo dòng họ ngoại, gồm: Mẹ đẻ liệt sĩ; bà ngoại ruột; anh, chị, em cùng mẹ đẻ với liệt sĩ; bác, cậu, dì là anh, chị, em ruột của mẹ liệt sĩ; con của chị gái, em gái mẹ liệt sĩ; con của chị gái, em gái liệt sĩ và con ruột của liệt sĩ nữ. Mỗi liệt sĩ được đăng ký tối đa 2 thân nhân tham gia lấy mẫu.

Thời gian thu nhận mẫu diễn ra từ ngày 12 đến 17/11/2026 tại 3 địa điểm. Cụ thể, trạm số 1 tại hội trường UBND phường Thủ Dầu Một (số 1 Quang Trung, phường Thủ Dầu Một), phục vụ khu vực Bình Dương cũ; trạm số 2 tại hội trường UBND phường Bà Rịa (đường Lê Duẩn, phường Bà Rịa), phục vụ khu vực Vũng Tàu cũ; trạm số 3 tại hội trường UBND phường Phú Nhuận (số 159 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận), phục vụ khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh cũ.

Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vẫn đang được triển khai mở rộng.

Ngoài ra, Công an thành phố tổ chức 3 tổ lưu động đến tận nhà thu nhận mẫu ADN đối với những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, không thể đi lại đến các điểm lấy mẫu.

Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị thân nhân liệt sĩ trên địa bàn chủ động phối hợp, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và tự nguyện tham gia lấy mẫu theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Các gia đình có thể liên hệ trực tiếp với Công an hoặc UBND xã, phường, đặc khu để được hướng dẫn cụ thể.

Việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác đền ơn đáp nghĩa, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng tìm kiếm người thân của nhiều gia đình sau nhiều năm chờ đợi.