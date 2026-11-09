Thu nhận 42 tác phẩm tại Trại sáng tác “Đất và Người xứ Lạng” năm 2026

Dự lễ bế mạc có đại diện lãnh đạo Hội VHNT tỉnh, đại diện Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; chuyên gia trong lĩnh vực VHNT cùng toàn thể các văn nghệ sĩ tham gia trại sáng tác.

Các đại biểu tham dự lễ bế mạc

Các đại biểu tham dự lễ bế mạc

Trại sáng tác là hoạt động thiết thực triển khai Kế hoạch 288 ngày 21/7/2026 của UBND "Về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035". Trong thời gian 15 ngày (23/10 - 6/11), 13 văn nghệ sĩ đã có các chuyến đi thực tế phong phú tại địa bàn các xã: Lộc Bình, Đình Lập, Mẫu Sơn...

Nhà văn Cao Duy Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam, thành viên Hội đồng Thẩm định nghệ thuật của trại sáng tác đánh giá, nhận xét về các tác phẩm của các trại viên

Kết thúc thời gian thâm nhập thực tế, Ban cán sự trại đã thu nhận 42 tác phẩm văn học, nghệ thuật (gồm 25 tác phẩm thơ, 13 tác phẩm văn xuôi, 4 tác phẩm âm nhạc). Tất cả các tác phẩm đã được Hội đồng Thẩm định tổ chức đánh giá, nghiệm thu.

Ban cán sự trại sáng tác bàn giao các tác phẩm VHNT cho Ban Tổ chức

Theo đánh giá của Hội đồng Thẩm định, các tác phẩm đã thể hiện tư duy phong phú, khắc họa chân thực, giàu giá trị về mảnh đất và con người xứ Lạng. Tại lễ bế mạc, Ban cán sự trại sáng tác đã tiến hành bàn giao tác phẩm nghệ thuật cho Ban Tổ chức.

Lãnh đạo Hội VHNT tỉnh phát biểu bế mạc trại sáng tác

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Hội VHNT tỉnh nhấn mạnh: Các tác phẩm được tuyển chọn từ trại sáng tác không chỉ phản ánh sinh động hơi thở cuộc sống, vẻ đẹp thiên nhiên, truyền thống văn hóa và con người xứ Lạng mà còn đóng góp thiết thực vào công tác thông tin, tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua lao động sản xuất, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển văn hóa, văn nghệ của tỉnh trong thời kỳ mới.