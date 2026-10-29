Thu nhận 177 tác phẩm nghệ thuật tại trại sáng tác mỹ thuật, nhiếp ảnh năm 2026

Dự chương trình bế mạc có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý CVĐC toàn cầu UNESCO và Xúc tiến Du lịch tỉnh; chuyên gia trong lĩnh vực nhiếp ảnh và đại diện Hội đồng thẩm định cùng hội viên thuộc 2 chi hội: Mỹ thuật và Nhiếp ảnh.

Các đại biểu tham dự lễ bế mạc trại sáng tác

Trại sáng tác diễn ra trong 15 ngày (từ 15 - 29/10). Trong thời gian này, các trại viên đã thâm nhập thực tế tại các địa bàn trọng điểm thuộc vùng CVĐC toàn cầu UNESCO Lạng Sơn như: xã Hữu Liên, Bắc Sơn và 4 phường trung tâm của tỉnh để sáng tác.

Thành viên Hội đồng thẩm định nghệ thuật của trại sáng tác phát biểu đánh giá, nhận xét về các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh của các trại viên

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu tại lễ bế mạc trại sáng tác

Kết thúc thời gian thâm nhập thực tế, Ban cán sự trại đã thu nhận 177 tác phẩm nghệ thuật (gồm 136 ảnh đơn, 1 bộ ảnh và 40 tác phẩm mỹ thuật). Tất cả các tác phẩm đã được Hội đồng thẩm định tổ chức đánh giá, nghiệm thu.

Theo đánh giá của Hội đồng thẩm định, các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh đã thể hiện tư duy phong phú, khắc họa chân thực, giàu giá trị thẩm mỹ về cảnh quan và con người vùng CVĐC toàn cầu UNESCO Lạng Sơn.

Ban cán sự trại sáng tác bàn giao các tác phẩm nghệ thuật cho Ban Tổ chức

Tại lễ bế mạc, Ban cán sự trại sáng tác đã tiến hành bàn giao tác phẩm nghệ thuật cho Ban Tổ chức.

Lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phát biểu bế mạc trại sáng tác

Phát biểu bế mạc chương trình, lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc của các nghệ sĩ; đồng thời khẳng định thành công của trại sáng tác không chỉ thể hiện vai trò của VHNT trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản thiên nhiên, văn hóa, mà còn tạo nguồn tư liệu nghệ thuật quý giá phục vụ công tác quảng bá CVĐC toàn cầu UNESCO Lạng Sơn cũng như di sản xứ Lạng đến với công chúng trong thời gian tới.