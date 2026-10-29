Thu nhận 177 tác phẩm nghệ thuật tại trại sáng tác mỹ thuật, nhiếp ảnh năm 2026
Sáng 29/10, Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh tổ chức bế mạc Trại sáng tác Mỹ thuật, Nhiếp ảnh năm 2026 với chủ đề "Sắc màu văn hoá Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu UNESCO Lạng Sơn".
Dự chương trình bế mạc có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý CVĐC toàn cầu UNESCO và Xúc tiến Du lịch tỉnh; chuyên gia trong lĩnh vực nhiếp ảnh và đại diện Hội đồng thẩm định cùng hội viên thuộc 2 chi hội: Mỹ thuật và Nhiếp ảnh.
Trại sáng tác diễn ra trong 15 ngày (từ 15 - 29/10). Trong thời gian này, các trại viên đã thâm nhập thực tế tại các địa bàn trọng điểm thuộc vùng CVĐC toàn cầu UNESCO Lạng Sơn như: xã Hữu Liên, Bắc Sơn và 4 phường trung tâm của tỉnh để sáng tác.
Kết thúc thời gian thâm nhập thực tế, Ban cán sự trại đã thu nhận 177 tác phẩm nghệ thuật (gồm 136 ảnh đơn, 1 bộ ảnh và 40 tác phẩm mỹ thuật). Tất cả các tác phẩm đã được Hội đồng thẩm định tổ chức đánh giá, nghiệm thu.
Theo đánh giá của Hội đồng thẩm định, các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh đã thể hiện tư duy phong phú, khắc họa chân thực, giàu giá trị thẩm mỹ về cảnh quan và con người vùng CVĐC toàn cầu UNESCO Lạng Sơn.
Tại lễ bế mạc, Ban cán sự trại sáng tác đã tiến hành bàn giao tác phẩm nghệ thuật cho Ban Tổ chức.
Phát biểu bế mạc chương trình, lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc của các nghệ sĩ; đồng thời khẳng định thành công của trại sáng tác không chỉ thể hiện vai trò của VHNT trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản thiên nhiên, văn hóa, mà còn tạo nguồn tư liệu nghệ thuật quý giá phục vụ công tác quảng bá CVĐC toàn cầu UNESCO Lạng Sơn cũng như di sản xứ Lạng đến với công chúng trong thời gian tới.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/thu-nhan-177-tac-pham-nghe-thuat-tai-trai-sang-tac-my-thuat-nhiep-anh-nam-2026-5107453.html