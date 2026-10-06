Thư ngỏ ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Khánh Hòa năm 2026

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Thuận, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã triển khai sáng tạo, hiệu quả mô hình “Bộ đội Biên phòng đồng hành cùng nhân dân chuyển đổi số nơi biên giới”. Từ sự vào cuộc tích cực, chủ động của những người lính mang "quân hàm xanh", ở nhiều bản làng nơi biên giới giáp với nước bạn Lào, đồng bào dân tộc thiểu số đã biết sử dụng điện thoại thông minh để tiếp cận các tiện ích số phục vụ cuộc sống và tích cực tham gia bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn.