Thư ngỏ ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Khánh Hòa năm 2026
Ngày 5-10, đồng chí Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa ký ban hành Thư ngỏ kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh năm 2026.
Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa trân trọng đăng toàn văn Thư ngỏ.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202610/thu-ngo-ung-ho-quy-vi-nguoi-ngheo-tinh-khanh-hoa-nam-2026-fe263f5/