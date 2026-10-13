Thư ngỏ tham gia ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo' tỉnh Đồng Tháp
Báo Đồng Tháp trân trọng đăng toàn văn Thư ngỏ của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp kêu gọi tham gia ủng hộ, đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh giúp đỡ người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hộ gia đình chính sách, neo đơn; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/thu-ngo-tham-gia-ung-ho-quy-vi-nguoi-ngheo-tinh-dong-thap-a246214.html