Thư ngỏ tham gia ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo' tỉnh Đồng Tháp

Ngày 13/10, tại tỉnh Thái Nguyên, Tọa đàm Sinh viên Việt – Trung với chủ đề “Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và lãnh đạo hai nước về công tác thanh niên” đã diễn ra với sự tham gia của đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Đây là một trong những hoạt động thuộc chương trình “Hành trình đỏ - Nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Việt Nam, diễn ra từ ngày 12 đến 16/10.