Thư ngỏ kêu gọi hỗ trợ lợp lại chánh điện chùa Long Hòa (ấp Hòa Sơn, xã Hòa An, TP.Cần Thơ)

Nam-mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni,

Kính thưa quý Phật tử, mạnh thường quân cùng các nhà hảo tâm,

Con là Tỳ-kheo: Thích Thiện Từ (Nguyễn Văn Hùng), sinh ngày 02-01-1966, là trụ trì chùa Long Hòa, ấp Hòa Sơn, xã Hòa An, TP.Cần Thơ.

Kính thưa đại chúng,

Chùa Long Hòa hiện nay xuống cấp trầm trọng, mỗi khi trời mưa làm ướt hết chánh điện và các Thánh tượng. Theo dự kiến, cuối tháng 11 năm 2026, chúng con sẽ lợp lại chánh điện chùa nhưng hiện tại kinh phí vẫn chưa đủ để thực hiện. Vì vậy, chúng con mong chư tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử, mạnh thường quân tiếp tục phát tâm hỗ trợ tịnh tài, tịnh vật để chùa sớm lợp lại chánh điện được trang nghiêm, cho chúng con yên tâm tu hành.

Con xin cảm tạ công đức của chư tôn đức, quý Phật tử, mạnh thường quân, các nhà hảo tâm.

Nam-mô Công đức lâm Bồ-tát Ma-ha-tát!

Mỗi khi mưa, chánh điện chùa Long Hòa bị dột ướt

Hiện trạng chùa Long Hòa

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