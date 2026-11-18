Thử nghiệm thông quan xe IGV khu vực mốc 1119-1120 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Ngày 18/11, tại tuyến đường vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn và Văn phòng cửa khẩu Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc tổ chức hội đàm, trao đổi về phương án thử nghiệm thông quan xe IGV tại tuyến đường vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120.

Hai bên thống nhất, thời gian thử nghiệm dự kiến trong 3 tháng (bắt đầu từ khoảng cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12/2026) và từ 18-20 giờ (giờ Hà Nội) hằng ngày.

Phạm vi thực hiện dự kiến trong khoảng 50m tính từ vạch phân giới Km0 về phía Việt Nam thuộc 4 làn đường cửa khẩu thông minh tại đường chuyên dụng vận tải hàng hóa khu vực mốc 1119-1120 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Container sử dụng trong thời gian thử nghiệm là container tiêu chuẩn (loại 40 feet).

Về thực hiện các thủ tục thông quan đối với xe IGV, hai bên đã trao đổi một số nội dung thủ tục cấp, kiểm tra, kiểm soát đối với giấy phép vận tải quốc tế đối với xe IGV.

Thử nghiệm nâng hạ container hàng hóa từ xe IGV trên tuyến đường vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Phía Việt Nam sẽ tạo điều kiện không thực hiện thủ tục cấp biển tạm cho xe IGV Trung Quốc. Liên quan tới quy trình giao nhận hàng hóa, quy trình xuất nhập khẩu đều được khai báo thông tin trên Nền tảng cửa khẩu số và các quy định quản lý chuyên ngành của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu. Xe IGV là phương tiện vận tải thông minh không người lái, tự động hóa toàn bộ việc điều khiển.

Ông Hoàng Viết Đông, Phó trưởng Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, cho biết để phối hợp vận hành thử nghiệm xe IGV thông quan ban đêm tại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị-Hữu Nghị Quan, phía Lạng Sơn đã chỉ đạo doanh nghiệp bố trí hệ thống máy móc, phương tiện, nhân sự tham gia.

Cụ thể là bố trí hệ thống chiếu sáng; dải phân cách cố định giữa 10 làn xe thông thường và 4 làn xe thông minh; hệ thống dải phân cách tạm thời để đảm bảo xe IGV di chuyển độc lập trong quá trình vận hành thử nghiệm; phương tiện cẩu container; các xe trung chuyển để giao nhận hàng từ xe IGV...

Tại chương trình, hai bên đã thống nhất một số nội dung khác liên quan tới trách nhiệm xử lý tổn thất hàng hóa, quy trình ứng phó khẩn cấp khi xe IGV vận hành và các đầu mối trao đổi thông tin, phối hợp vận hành và giải quyết sự cố phát sinh.

Thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp, thúc đẩy sớm triển khai xây dựng thí điểm mô hình cửa khẩu thông minh./.