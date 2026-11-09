Thử nghiệm vi sinh - GMO góp phần nâng cao chất lượng hàng hóa

Thử nghiệm vi sinh - GMO bảo đảm an toàn sản phẩm

Chất lượng và an toàn sản phẩm là những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và niềm tin của người tiêu dùng. Trong đó, các nguy cơ liên quan đến vi sinh vật và sinh vật biến đổi gen (GMO) là vấn đề cần được kiểm soát bằng phương pháp phân tích phù hợp.

Vi sinh vật có thể tồn tại trong nhiều môi trường khác nhau, từ nguyên liệu, thực phẩm, môi trường sản xuất. Sự hiện diện của các vi sinh vật không mong muốn có thể làm biến đổi chất lượng sản phẩm, ảnh hưởng đến quá trình bảo quản, thậm chí gây nguy cơ mất an toàn khi sản phẩm được đưa vào sử dụng. Vì vậy, thử nghiệm vi sinh có vai trò cung cấp dữ liệu để nhận diện nguy cơ, đánh giá tình trạng nhiễm vi sinh và hỗ trợ kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất, chế biến.

Đối với doanh nghiệp, kết quả thử nghiệm là cơ sở để kiểm tra chất lượng nguyên liệu, theo dõi điều kiện sản xuất, đánh giá hiệu quả vệ sinh và kịp thời điều chỉnh những khâu chưa phù hợp. Đối với cơ quan quản lý, dữ liệu thử nghiệm góp phần hỗ trợ hoạt động giám sát chất lượng hàng hóa, kiểm soát nguy cơ mất an toàn. Còn với người tiêu dùng, đây là một trong những căn cứ quan trọng giúp bảo vệ quyền lợi và sức khỏe.

Bên cạnh vi sinh vật, GMO cũng là vấn đề được quan tâm trong chuỗi cung ứng thực phẩm và nông sản. Việc xác định sự hiện diện của sinh vật biến đổi gen trong sản phẩm, nguyên liệu có ý nghĩa đối với hoạt động kiểm soát thành phần, truy xuất thông tin và minh bạch nguồn gốc hàng hóa. Đặc biệt, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến nguồn gốc và đặc tính sản phẩm, các phương pháp phân tích GMO góp phần cung cấp thông tin khoa học phục vụ quá trình đánh giá và lựa chọn hàng hóa.

Các chuyên gia nhận định, hoạt động thử nghiệm vi sinh - GMO không chỉ phục vụ mục tiêu kiểm tra một sản phẩm cụ thể mà còn góp phần nâng cao năng lực quản lý chất lượng trong toàn bộ chuỗi sản xuất, cung ứng. Việc chủ động kiểm soát các yếu tố này giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro, củng cố uy tín sản phẩm và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường.

Năng lực thử nghiệm vi sinh - GMO trên nhiều nhóm sản phẩm

Nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm soát chất lượng ngày càng đa dạng, hoạt động thử nghiệm cần được triển khai trên nhiều nhóm sản phẩm, mẫu thử và lĩnh vực khác nhau. Theo đại diện Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 (Quatest 1) thuộc Uỷ ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia, thử nghiệm Vi sinh - GMO thực hiện các hoạt động phân tích vi sinh và GMO trên nhiều loại mẫu.

Đối với phân tích vi sinh, phạm vi thử nghiệm bao gồm nông sản, thực phẩm, thủy hải sản, mỹ phẩm, thức ăn chăn nuôi, bao bì thực phẩm, vật dụng y tế vô trùng; nước sử dụng cho mục đích ăn uống, nước phục vụ sản xuất, chế biến thực phẩm, nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp. Đơn vị cũng thực hiện phân tích trên các sản phẩm như chế phẩm sinh học, phân bón vi sinh, phân bón hữu cơ sinh học, vải, giấy tissue, giấy ướt, bỉm trẻ em và băng vệ sinh.

Ngoài việc phân tích vi sinh vật, còn xác định các vi sinh vật có lợi trong thực phẩm chức năng, gồm Lactobacillus spp., Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium, Bacillus spp., Bacillus subtilis và Saccharomyces cerevisiae.

Ở lĩnh vực GMO, thực hiện sàng lọc, phát hiện sinh vật biến đổi gen trên mẫu thực phẩm và nguyên liệu thực phẩm; xác định sản phẩm có nguồn gốc thực vật, phát hiện DNA động vật như lợn, bò, gà, cừu, dê trên nền mẫu thực phẩm, đồ ăn chay, thực phẩm Halal và thức ăn chăn nuôi.

Đối với yêu cầu kiểm soát vệ sinh, thực hiện kiểm tra sự nhiễm khuẩn trên bề mặt thiết bị, dụng cụ chế biến thực phẩm, dụng cụ phòng mổ và vật tư y tế. Đồng thời, kiểm tra khả năng diệt khuẩn của dung dịch sát trùng, máy khử khuẩn và khả năng kháng khuẩn của các vật liệu như sơn, vải, giấy, nhựa và những bề mặt không có lỗ.

Bên cạnh đó, đơn vị còn cung cấp dịch vụ tư vấn hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/IEC 17025 cho các phòng thử nghiệm, phòng sạch theo GMP; tư vấn thiết kế, trang bị phòng thử nghiệm vi sinh và cung cấp ý kiến chuyên gia về các vấn đề liên quan đến chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nhìn chung, thử nghiệm vi sinh - GMO giữ vai trò quan trọng trong kiểm soát chất lượng, phòng ngừa rủi ro và bảo đảm an toàn sản phẩm. Việc đơn vị thử nghiệm duy trì, phát triển năng lực phân tích trên nhiều nhóm mẫu và lĩnh vực góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đây cũng là một trong những nền tảng cần thiết để nâng cao chất lượng hàng hóa và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng an toàn, bền vững.