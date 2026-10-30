Thử nghiệm hợp kim mới cho ngành hạt nhân

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Materials & Design (Hà Lan), các nhà khoa học thuộc Bộ Năng lượng Mỹ đã chế tạo hợp kim thử nghiệm V555, có độ bền chảy ước tính 500-600MPa trong các phép thử ban đầu ở nhiệt độ phòng.

Kết quả này mở ra hướng nghiên cứu vật liệu mới phục vụ các hệ thống năng lượng hạt nhân trong tương lai.

Những mẫu vật liệu được nhóm nhà khoa học sử dụng để tạo ra hợp kim mới. Ảnh: PACIFIC NORTHWEST NATIONAL LABORATORY

Nhóm nghiên cứu dùng phương pháp thiết kế hợp kim có độ tin cậy cao (RAD), kết hợp mô phỏng và sàng lọc bằng tính toán gần 1.000 tổ hợp kim loại. Trong số đó, 724 hợp kim đáp ứng các tiêu chí ban đầu, nhóm tiếp tục chấm điểm để thu hẹp danh sách và chọn V555 để chế tạo mẫu thử.

Khác với phương pháp cải tiến hợp kim truyền thống bằng cách thay thế một số nguyên tố, RAD đánh giá các tổ hợp nguyên tố mới theo nhiều tiêu chí như khả năng chống chịu bức xạ và tính khả thi trong chế tạo.

Độ bền chảy là mức ứng suất vật liệu chịu được trước khi biến dạng vĩnh viễn. Nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục thử nghiệm V555 trong điều kiện nhiệt độ cao, bức xạ và điều kiện khắc nghiệt bên trong lò phản ứng hạt nhân để đánh giá khả năng ứng dụng thực tế.