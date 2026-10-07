Thử nghiệm giải pháp Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tại Lâm Đồng

Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh. Ảnh minh họa: TTXVN

Đây được xác định là bước đi cần thiết nhằm kiểm chứng khả năng vận hành trong thực tế, hoàn thiện yêu cầu về kiến trúc, dữ liệu, kết nối, chia sẻ và phân quyền khai thác trước khi triển khai trên phạm vi toàn tỉnh. Thời gian thử nghiệm dự kiến triển khai đến hết tháng 12/2026.

Theo đó, 6 xã, phường, đặc khu được lựa chọn thử nghiệm gồm phường Xuân Hương - Đà Lạt, Phan Thiết, Nam Gia Nghĩa, xã Đức Trọng, Di Linh và đặc khu Phú Quý. Việc lựa chọn các địa phương này nhằm tận dụng hạ tầng, thiết bị và kinh nghiệm vận hành IOC hiện có; qua đó tạo điều kiện đánh giá khả năng triển khai mô hình chuyển đổi số trong thực tế.

Việc thử nghiệm IOC tại cấp xã sẽ giúp đánh giá khả năng vận hành đồng bộ các thành phần này trong điều kiện thực tế; từ đó xác định rõ hơn những yêu cầu về hạ tầng, dữ liệu, ứng dụng, quy trình nghiệp vụ, phương thức khai thác và các điều kiện bảo đảm vận hành.

Kết quả thử nghiệm sẽ là cơ sở thực tiễn để hoàn thiện mô hình chuyển đổi số cấp xã phù hợp với đặc điểm của Lâm Đồng, thống nhất về kiến trúc, dữ liệu và phương thức vận hành, đồng thời có khả năng kết nối, liên thông trên phạm vi toàn tỉnh.

Nội dung thử nghiệm tập trung vào khả năng khai thác IOC phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND cấp xã; cung cấp các bảng điều hành và thông tin tổng hợp về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đồng thời, các địa phương sẽ thử nghiệm kết nối, tích hợp, đồng bộ và khai thác một số nhóm dữ liệu thiết yếu như kinh tế - xã hội, dân cư, đất đai, xây dựng, môi trường, sản xuất nông nghiệp và phản ánh hiện trường.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, việc triển khai thử nghiệm không chỉ nhằm kiểm tra khả năng vận hành về mặt kỹ thuật mà quan trọng hơn là đánh giá hiệu quả thực chất của IOC đối với công tác chỉ đạo, điều hành tại cơ sở.

Thông qua hệ thống, lãnh đạo UBND cấp xã được cung cấp các bảng điều hành và thông tin tổng hợp theo phạm vi được phân quyền, tập trung vào những nhóm thông tin cần thiết để theo dõi tình hình kinh tế - xã hội, phục vụ chỉ đạo và điều hành. Các chỉ số đo lường hiệu quả (KPIs) cũng sẽ được xác định, thử nghiệm và đánh giá phù hợp với đặc thù cấp xã.

Kết quả thử nghiệm tại 6 xã, phường, đặc khu sẽ được tổng hợp, đánh giá để xác định những nội dung phù hợp cũng như những vấn đề cần điều chỉnh về kiến trúc, dữ liệu, kết nối, ứng dụng, phân quyền và phương thức khai thác.

Đây sẽ là cơ sở thực tiễn để tiếp tục hoàn thiện Mô hình chuyển đổi số cấp xã, Khung kiến trúc số của tỉnh, phục vụ triển khai IOC cấp tỉnh theo mô hình tập trung và phân quyền khai thác cho các xã.

Đáng chú ý, việc thử nghiệm còn hướng đến đánh giá mức độ thuận tiện, phản hồi và sự hài lòng của cán bộ, công chức và người dân đối với các nội dung, tiện ích được cung cấp. Đây là yếu tố quan trọng để bảo đảm chuyển đổi số không chỉ dừng ở việc đưa công nghệ vào vận hành mà thực sự tạo ra giá trị cho hoạt động quản lý và phục vụ người dân.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, hiện hệ thống IOC cấp tỉnh Lâm Đồng cũng đang dần hoàn thiện; bước đầu đã tích hợp bản đồ số GIS và 12 phân hệ chuyên ngành cốt lõi gồm: Thu ngân sách, kinh tế - xã hội, chỉ tiêu chỉ đạo điều hành, đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách, quản lý văn bản, đánh giá dịch vụ công, văn bản quy phạm pháp luật, y tế, giáo dục, giám sát không gian mạng và phản ánh hiện trường.

Việc tích hợp bản đồ số GIS cho phép người sử dụng lựa chọn địa bàn, bật hoặc tắt các lớp dữ liệu, phóng to, thu nhỏ và truy xuất thông tin chi tiết.

Hệ thống IOC tỉnh đã kết nối trên ứng dụng Công dân số Lâm Đồng và đã cấp hơn 2.800 tài khoản cho lãnh đạo các sở, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị liên quan. Đây là bước quan trọng để chuyển từ cách theo dõi thông tin riêng lẻ sang khai thác dữ liệu dùng chung phục vụ điều hành.