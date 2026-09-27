Thử nghiệm giải pháp IOC phục vụ xây dựng mô hình chuyển đổi số cấp xã

Theo đó, 6 xã, phường, đặc khu được lựa chọn thử nghiệm gồm phường Xuân Hương - Đà Lạt, Phan Thiết, Nam Gia Nghĩa, xã Đức Trọng, Di Linh và Đặc khu Phú Quý. Đây là những địa bàn đã được bàn giao, tiếp nhận và quản lý hệ thống IOC cấp huyện sau khi tỉnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, riêng đặc khu Phú Quý là trường hợp đặc thù.

Sau khi sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, phường Xuân Hương - Đà Lạt tiếp nhận và quản lý hệ thống IOC hiện đại của thành phố Đà Lạt trước đây

Việc lựa chọn các địa phương này nhằm tận dụng hạ tầng, thiết bị và kinh nghiệm vận hành IOC hiện có. Qua đó tạo điều kiện đánh giá khả năng triển khai mô hình chuyển đổi số trong thực tế. Thời gian thử nghiệm dự kiến từ nay đến hết tháng 12/2026.

Nội dung thử nghiệm tập trung vào khả năng khai thác IOC phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND cấp xã; cung cấp các bảng điều hành và thông tin tổng hợp về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đồng thời, các địa phương sẽ thử nghiệm kết nối, tích hợp, đồng bộ và khai thác một số nhóm dữ liệu thiết yếu như kinh tế - xã hội, dân cư, đất đai, xây dựng, môi trường, sản xuất nông nghiệp và phản ánh hiện trường.

Một nội dung quan trọng khác là thử nghiệm mô hình phân quyền khai thác dữ liệu cho lãnh đạo, cán bộ, công chức cấp xã theo vị trí, chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý. Qua đó, cấp xã có thể khai thác những thông tin cần thiết, trong khi nền tảng và dữ liệu IOC được quản lý, vận hành theo mô hình tập trung của tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ cũng dự kiến xác định, thử nghiệm một số chỉ số đánh giá hiệu quả (KPIs), đồng thời ghi nhận phản hồi, mức độ thuận tiện và sự hài lòng của cán bộ, công chức và người dân.

Kết quả thử nghiệm tại 6 xã, phường, đặc khu sẽ được tổng hợp, đánh giá để xác định những nội dung phù hợp, hạn chế và yêu cầu cần điều chỉnh về kiến trúc, dữ liệu, kết nối, ứng dụng và phân quyền. Đây sẽ là cơ sở thực tiễn để hoàn thiện Mô hình chuyển đổi số cấp xã, Khung kiến trúc số của tỉnh và phương án triển khai IOC tỉnh theo hướng tập trung, kết nối, chia sẻ dữ liệu thống nhất, tránh đầu tư trùng lặp, dàn trải.