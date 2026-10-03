Thử nghiệm điên rồ của Toyota: Thả vật nặng 760kg từ trên cao xuống Hilux BEV và cái kết khiến nhiều người bất ngờ

Tiếp nối chuỗi thử thách huyền thoại từ Top Gear năm 2003, Toyota Anh tái hiện bài kiểm tra độ bền cho Hilux BEV thế hệ mới. Hình thức thử nghiệm được quyết định bởi cộng đồng Reddit, với phần lớn lựa chọn thả xe kéo caravan từ trên cao thay vì dùng quả cầu sắt 1 tấn.

Clip: Top Gear

Theo kết quả khảo sát từ cộng đồng mạng, các kỹ sư Toyota đã sử dụng cần cẩu để nâng một ngôi nhà di động (caravan) nặng 760 kg lên độ cao khoảng 9 mét, sau đó thả rơi tự do trực tiếp xuống nóc chiếc Toyota Hilux BEV.

Cú va chạm mạnh khiến kết cấu gỗ và sợi thủy tinh của chiếc caravan vỡ vụn hoàn toàn, tạo ra bãi chiến trường mảnh vỡ xung quanh mẫu bán tải. Toàn bộ quá trình được ghi hình lại bằng hệ thống camera tốc độ cao và camera gắn trong nhà di động.

Dù chịu lực tác động cực lớn khiến phần nóc bị móp, kính chắn gió nứt, thùng xe lõm và hệ thống treo hạ thấp, cụm pin gắn trên khung gầm dạng thang cùng các mô-tơ điện của xe hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đáng chú ý, dù nhiều khả năng được định mức hư hỏng toàn bộ, chiếc Hilux BEV vẫn khởi động ngay lập tức và tự lăn bánh thành công ra khỏi đống đổ nát.

Chiếc caravan đổ sập sau khi rơi trực tiếp xuống Toyota Hilux điện. Ảnh: Toyota UK

Sau khi hoàn tất thử nghiệm và thu gom toàn bộ mảnh vỡ tại sân bay Bentwaters (hạt Suffolk, Anh), Toyota đã chuyển giao chiếc xe cho kênh YouTube Top Gear để tiếp tục thực hiện các bài kiểm tra độ bền tiếp theo. Đồng thời, hãng cũng đưa ra khuyến cáo người xem không tự ý tái hiện hành động này do rủi ro lớn về an toàn và tài sản.