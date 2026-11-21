Từ năm 2027, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định mới. (Ảnh minh họa)

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Nghị định số 415/2026/NĐ-CP ngày 19/11/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 05/01/2027.

Nghị định gồm 5 chương, 61 điều, quy định về hành vi vi phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt; biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền lập biên bản, xử phạt và việc thi hành quyết định xử phạt trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.

Đáng chú ý, Nghị định quy định các mức xử phạt đối với hành vi vi phạm trong cơ chế thử nghiệm có kiểm soát công nghệ, quy trình, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới.

Cụ thể, mức phạt từ 5-10 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi như thực hiện thử nghiệm vượt thời hạn được cấp phép mà không được gia hạn; không cung cấp đầy đủ thông tin về rủi ro cho người tham gia; không công khai hoặc công khai không đầy đủ thông tin về rủi ro; thu thập, sử dụng dữ liệu thử nghiệm không đúng mục đích đã được phê duyệt.

Mức phạt từ 10-20 triệu đồng áp dụng đối với hành vi thử nghiệm vượt phạm vi nội dung, quy mô hoặc đối tượng được cấp phép; không tuân thủ điều kiện, yêu cầu an toàn; thay đổi điều kiện thử nghiệm khi chưa được chấp thuận; không bảo đảm an toàn cho người tham gia và dữ liệu thử nghiệm hoặc chia sẻ, chuyển giao dữ liệu trái quy định.

Đối với hành vi che giấu hoặc cung cấp thông tin sai sự thật về rủi ro, không thực hiện yêu cầu tạm dừng, chấm dứt thử nghiệm hoặc tiếp tục thử nghiệm khi rủi ro vượt ngưỡng cho phép, mức phạt từ 20-30 triệu đồng.

Đặc biệt, hành vi không tuân thủ yêu cầu an toàn, không thực hiện việc tạm dừng hoặc chấm dứt thử nghiệm, tiếp tục thử nghiệm khi phát sinh rủi ro vượt ngưỡng cho phép mà gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có khả năng thực tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với tính mạng, sức khỏe con người, môi trường, nếu không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, sẽ bị phạt từ 70-100 triệu đồng. Hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động thử nghiệm có kiểm soát từ 6-12 tháng.

Ngoài ra, Nghị định quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trên môi trường điện tử, trong đó chứng cứ điện tử, biên bản và quyết định xử phạt được lập, ký số, gửi, nhận và lưu trữ theo quy định. Biên bản, quyết định xử phạt được ban hành trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý như văn bản giấy.

Bên cạnh hình thức phạt tiền và đình chỉ hoạt động, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị buộc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, quản trị rủi ro, bảo vệ dữ liệu; xóa bỏ thông tin, dữ liệu công bố trái quy định; cải chính thông tin sai sự thật và nộp lại số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm.