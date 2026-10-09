Thử nghiệm chatbot AI hỗ trợ bác sĩ: Hữu ích trong 75% trường hợp

Bệnh nhân thảo luận về bệnh tình của mình với chatbot của Google trước khi gặp bác sĩ. Ảnh: Kaoly Gutierrez/The New York Times

Chatbot hữu ích trong khoảng 75% trường hợp

Gần 100 bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess ở Boston, Mỹ đã tham gia thử nghiệm một hình thức chăm sóc y tế mới vào năm ngoái. Sau khi đặt lịch khám tại cơ sở chăm sóc khẩn cấp của bệnh viện, các bệnh nhân trao đổi với chatbot AI của Google mang tên AMIE trước khi gặp bác sĩ.

Trong các cuộc trò chuyện, AMIE tìm hiểu triệu chứng của bệnh nhân, phân tích những nguyên nhân có thể gây ra tình trạng sức khỏe và đưa ra các phương án điều trị tiềm năng. Sau đó, hệ thống tạo bản tóm tắt nội dung trao đổi để bác sĩ xem xét trước buổi khám, qua đó có thêm thông tin chuẩn bị cho quá trình thăm khám và đánh giá tình trạng người bệnh.

Thử nghiệm kéo dài 8 tháng nhằm đánh giá liệu chatbot chuyên biệt có thể hỗ trợ bác sĩ chăm sóc ban đầu mà không đưa ra thông tin sai lệch hoặc gây nguy hại cho bệnh nhân hay không.

Kết quả nghiên cứu được công bố hôm 8/10 trên tạp chí y khoa The Lancet. Theo các bác sĩ chăm sóc ban đầu tham gia nghiên cứu, chatbot hữu ích trong khoảng 75% trường hợp bệnh nhân và có thể đã làm thay đổi cách xử lý hơn một nửa số trường hợp được đánh giá.

Peter Brodeur, bác sĩ nội trú tại Beth Israel cho biết, các bác sĩ so sánh năng lực của chatbot với một sinh viên y khoa hoặc bác sĩ nội trú có trình độ chuyên môn cao. Trong khi đó, Adam Rodman, bác sĩ nội khoa và nhà sử học y khoa tại Beth Israel, người tham gia thực hiện thử nghiệm, cho biết bệnh nhân nhìn chung tin tưởng chatbot, nhưng niềm tin đó gắn liền với việc hệ thống hoạt động dưới sự giám sát của các bác sĩ.

Tiềm năng lớn nhưng chưa thể thay thế bác sĩ

AMIE, viết tắt của Articulate Medical Intelligence Explorer, là chatbot y tế chuyên biệt do Google phát triển trong nhiều năm. Hệ thống sử dụng công nghệ AI Gemini, nền tảng cũng được tích hợp vào một số chức năng của công cụ tìm kiếm Google.

Theo The New York Times, một nghiên cứu của tờ báo cho thấy các câu trả lời do AI tạo ra trong công cụ tìm kiếm Google không chính xác trong khoảng 10% trường hợp. Tuy nhiên, AMIE được huấn luyện chuyên biệt cho lập luận lâm sàng và chẩn đoán y khoa. Theo bác sĩ Rodman, hệ thống sử dụng phiên bản Gemini mạnh hơn phiên bản được tích hợp trong công cụ tìm kiếm.

Ông cho rằng việc chatbot đưa ra lập luận dựa trên một cuộc trò chuyện tương đối ngắn có thể giúp hạn chế nguy cơ tạo ra thông tin sai lệch. Ngược lại, những hệ thống phải xử lý toàn bộ hồ sơ bệnh án của bệnh nhân có thể gặp nguy cơ này thường xuyên hơn.

Thử nghiệm tại Beth Israel là một phần trong nỗ lực nghiên cứu khả năng ứng dụng AI vào chăm sóc sức khỏe. Những kết quả ban đầu trong công bố của The Lancet cho thấy chatbot AI có tiềm năng trở thành công cụ hỗ trợ quá trình thăm khám, giúp bác sĩ tiếp cận thông tin về tình trạng bệnh nhân trước khi trực tiếp đánh giá. Tuy nhiên, nghiên cứu tại Beth Israel chủ yếu tập trung kiểm tra mức độ an toàn của công nghệ, do đó chưa đủ để khẳng định chatbot có thể cải thiện kết quả điều trị hoặc giảm đáng kể khối lượng công việc của nhân viên y tế.

Sau nghiên cứu này, Google sẽ bắt đầu một thử nghiệm trên phạm vi toàn nước Mỹ nhằm so sánh các lượt khám bệnh có và không có sự hỗ trợ của chatbot.

Dù vậy, việc đưa AI vào môi trường y tế vẫn đặt ra những yêu cầu nghiêm ngặt về độ chính xác, an toàn và trách nhiệm chuyên môn. Một thông tin sai lệch trong lĩnh vực sức khỏe có thể khiến bệnh nhân lo lắng không cần thiết, hiểu sai tình trạng của mình hoặc đưa ra quyết định không phù hợp. Vì vậy, khả năng giám sát và can thiệp kịp thời của nhân viên y tế vẫn là yếu tố quan trọng khi triển khai các công cụ này.