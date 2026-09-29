Thử nghiệm cây đậu tương rau trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Bắt đầu từ một vụ thử nghiệm

Mô hình trồng đậu tương rau được Hội Nông dân phường Thục Phán triển khai tại Chi hội Nông dân tổ dân phố Hạnh Phúc với diện tích gần 2 ha, có 8 hộ hội viên tham gia. Đây là cây trồng mới đối với người dân địa phương, do đó trong quá trình triển khai, các hộ được hỗ trợ giống từ Hợp tác xã Nông nghiệp Ba Sạch và hướng dẫn kỹ thuật từ khâu làm đất, gieo trồng, chăm sóc đến thu hoạch.

Cây đậu tương rau sinh trưởng, phát triển khá tốt.

Đậu tương rau có thời gian sinh trưởng khoảng 50 - 60 ngày. Qua vụ đầu tiên, cây sinh trưởng tương đối tốt, hạt chắc, mẩy. Việc đưa cây trồng mới vào sản xuất giúp các hộ có thêm trải nghiệm thực tế về đặc điểm sinh trưởng, kỹ thuật chăm sóc và những yêu cầu trong quá trình canh tác.

Bà Lâm Thị Tuyết, hội viên Chi hội Nông dân tổ dân phố Hạnh Phúc, chia sẻ: Trước khi trồng, gia đình cũng băn khoăn vì đây là cây mới, chưa có kinh nghiệm chăm sóc. Trong quá trình sản xuất, được hướng dẫn kỹ thuật nên việc chăm sóc thuận lợi hơn. Qua vụ đầu tiên, gia đình có thêm kinh nghiệm để tiếp tục theo dõi và rút kinh nghiệm cho những vụ sau.

Tuy nhiên, quá trình triển khai mô hình cũng gặp một số khó khăn. Thời điểm gieo trồng có mưa, đất ướt, một số diện tích đất thịt ảnh hưởng đến việc làm đất và chăm sóc. Bên cạnh đó, việc bón phân, chăm sóc của một số hộ chưa hoàn toàn theo đúng quy trình kỹ thuật; nguồn lực đầu tư cho sản xuất của các hộ còn hạn chế.

Tìm hướng phù hợp cho đồng đất địa phương

Việc thử nghiệm đậu tương rau được thực hiện trong định hướng đa dạng hóa cây trồng, giúp hội viên có thêm lựa chọn trong sản xuất thay vì chỉ tập trung vào những cây trồng quen thuộc. Qua thực tế vụ đầu tiên, cây tương đối phù hợp về thời gian sinh trưởng và khả năng phát triển trên diện tích triển khai, song cần tiếp tục theo dõi để có đánh giá đầy đủ hơn.

Hội Nông dân phường Thục Phán kiểm tra, hướng dẫn hội viên chăm sóc cây đậu tương rau theo quy trình kỹ thuật.

Ông Lý Văn Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân phường Thục Phán, cho biết: Mô hình trồng đậu tương rau được triển khai nhằm giúp hội viên có thêm lựa chọn trong sản xuất và từng bước tiếp cận với cây trồng mới. Thời gian tới, Hội tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn hội viên theo dõi quá trình sinh trưởng, chăm sóc, đánh giá kết quả thực tế để có cơ sở xem xét việc duy trì, mở rộng mô hình phù hợp với điều kiện của địa phương.

Đối với một cây trồng mới, việc đánh giá cần được thực hiện qua nhiều vụ sản xuất, trên cơ sở theo dõi năng suất, chi phí đầu tư, công chăm sóc và khả năng tiêu thụ sản phẩm. Đây cũng là cơ sở để người dân và ngành chức năng có thêm thông tin trước khi xem xét việc duy trì hoặc mở rộng diện tích.

Từ một vụ thử nghiệm, đậu tương rau bước đầu mang đến thêm một lựa chọn trong quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại phường Thục Phán. Việc tiếp tục theo dõi, đánh giá thực tế sẽ giúp xác định mức độ phù hợp của cây trồng này với điều kiện sản xuất của địa phương trong thời gian tới.