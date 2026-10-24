Thử nghiệm 14 tiền vệ trong hai năm, đội tuyển Việt Nam vẫn 'đi tìm lời giải' ổn định tuyến giữa

Huấn luyện viên Kim Sang-sik và ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam vẫn loay hoay tìm lời giải cho tuyến giữa. (Ảnh: VFF)

Kể từ khi tiếp quản đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã trao cơ hội cho tổng cộng 14 cầu thủ ở vị trí tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên, những thử nghiệm liên tiếp vẫn chưa giúp nhà cầm quân người Hàn Quốc định hình bộ khung ưng ý. Những hạn chế ở khu vực giữa sân tiếp tục bộc lộ tại Giải FIFA ASEAN Cup 2026 vừa qua.

Giải đấu khu vực cho thấy những khó khăn trong việc tổ chức lối chơi, đặc biệt khi đội tuyển thiếu một số trụ cột hoặc có cầu thủ chưa đạt thể trạng tốt nhất. Chấn thương của Nguyễn Quang Hải cùng tình trạng chưa hoàn toàn sung sức của Nguyễn Hoàng Đức sau chấn thương buộc ông Kim Sang-sik phải sử dụng tới 4 phương án nhân sự khác nhau ở tuyến giữa trong 4 trận đấu.

Đội tuyển Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức trong lối chơi mỗi khi thiếu vắng tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức. (Ảnh: VFF)

Hai cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc đều chưa để lại dấu ấn khi đá cặp với Lê Phạm Thành Long hoặc Hoàng Đức ở vị trí tiền vệ trung tâm trong các trận gặp Philippines và Pakistan.

Trong khi đó, Cao Pendant Quang Vinh cũng không đáp ứng yêu cầu khi được kéo vào giữa sân ở cuộc đối đầu Thái Lan. Sau hiệp 1 thi đấu không hiệu quả, cầu thủ này trở lại vị trí hậu vệ trái sở trường trong hiệp 2. Võ Hoàng Minh Khoa cũng chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Đáng chú ý, trong chiến thắng 4-2 trước Pakistan, nhà cầm quân người Hàn Quốc còn đưa trung vệ trẻ Nguyễn Nhật Minh vào đá tiền vệ phòng ngự thay Hoàng Đức ở phút 81. Chỉ 7 phút sau, Nhật Minh mắc lỗi, để Ali Khan vượt qua dễ dàng và ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Những tình huống nêu trên cho thấy việc thử nghiệm nhân sự chưa mang lại sự ổn định cần thiết, đồng thời tiềm ẩn rủi ro khi cầu thủ phải thi đấu ở vị trí không thuộc sở trường.

Trong trận ra mắt đội tuyển Việt Nam hồi tháng 6/2024, huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng các học trò giành chiến thắng 3-2 trước Philippines tại vòng loại thứ hai World Cup 2026. Ở cuộc đấu này, ông bố trí Đỗ Hùng Dũng và Hoàng Đức trong hiệp 1, trước khi chuyển sang Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Văn Trường ở hiệp 2.

Từ thời điểm đó đến nay, danh sách những cầu thủ được sử dụng ở vị trí tiền vệ trung tâm đã lên tới 14 người, bao gồm: Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Văn Trường, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Thái Sơn, Doãn Ngọc Tân, Võ Hoàng Minh Khoa, Nguyễn Tài Lộc, Đỗ Hoàng Hên, Cao Pendant Quang Vinh và Nguyễn Nhật Minh.

Tiền vệ Lê Phạm Thành Long luôn là sự lựa chọn ưu tiên trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Kim Sang-sik tại FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Việc luân phiên nhân sự là điều bình thường trong bóng đá, giúp ban huấn luyện tìm kiếm phương án phù hợp từng đối thủ và tình trạng thể lực của cầu thủ. Dù vậy, sau hơn 2 năm cầm quân, việc ông Kim Sang-sik đã thử nghiệm nhiều lựa chọn, nhưng chưa hình thành được bộ khung ổn định vẫn là vấn đề đáng quan tâm.

Một điểm hạn chế khác là đội tuyển Việt Nam không triệu tập tiền vệ phòng ngự kể từ trận gặp Malaysia ở lượt cuối vòng loại cuối Asian Cup 2027 hồi tháng 3/2026. Trong hai giải đấu gần nhất là ASEAN Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển đều thiếu một cầu thủ chuyên trách vị trí này.

Dù giành chức vô địch ASEAN Cup 2026, đội bóng vẫn chưa giải tỏa được những lo ngại về khả năng duy trì sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Khi không có cầu thủ chuyên đánh chặn, thu hồi bóng và che chắn trước hàng thủ, những tiền vệ còn lại phải đảm nhiệm thêm nhiều nhiệm vụ. Điều này có thể khiến cấu trúc đội hình thiếu cân đối, nhất là khi đối đầu với các đội bóng có khả năng chuyển trạng thái nhanh.

Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia sẽ là thử thách ở cấp độ cao hơn. Nếu không sớm tìm được phương án nhân sự phù hợp và xây dựng bộ khung đủ ổn định, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ còn nhiều việc phải làm để củng cố khu vực giữa sân, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh của đội tuyển Việt Nam tại đấu trường châu lục.