Thu ngân sách và mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Alumin là lĩnh vực đã, đang đóng góp không nhỏ vào số thu ngân sách Lâm Đồng hằng năm

Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu hằng ngày

Tính đến ngày 31/10, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 28.777 tỷ đồng, bằng 83,57% dự toán HĐND tỉnh giao; tăng 2.775 tỷ đồng so với thời điểm 30/9, tỷ lệ thực hiện tăng 8,06% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Tiến độ thu NSNN trong 10 tháng đã có chuyển biến tích cực; trong đó, một số khoản thu có tỷ lệ thực hiện thấp đã được cải thiện đáng kể, một số khoản thu tiếp tục duy trì tiến độ khá. Cụ thể, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 127,47%; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 79,38%; thu tiền thuê đất tăng từ 61,39% lên 77,18% dự toán; thu từ thuế, phí, lệ phí tăng từ 82,90% lên 92,25%; thu khác ngân sách tăng từ 87,29% lên 102,10% dự toán HĐND tỉnh giao…

Kết quả trên thể hiện sự nỗ lực của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương trong triển khai các giải pháp quản lý, khai thác nguồn thu NSNN. Tuy nhiên, để hoàn thành ở mức cao nhất dự toán thu NSNN năm 2026, tỷ lệ thu NSNN trong những ngày còn lại của năm 2026 phải đạt tối thiểu 89,9% dự toán HĐND tỉnh giao khi kết thúc tháng 11 và 102% dự toán sau tháng 12. Theo đó, tổng thu NSNN trong 2 tháng này phải đạt tối thiểu là 7.329 tỷ đồng.

Thuế tỉnh Lâm Đồng xây dựng kế hoạch thu NSNN hằng tuần, hằng tháng chi tiết đến từng bộ phận, công chức của các phòng chức năng và thuế cơ sở, yêu cầu theo dõi chặt chẽ tiến độ thu hằng ngày. Đồng thời, rà soát các nguồn thu còn tiềm năng để thực hiện giải pháp khai thác; đôn đốc doanh nghiệp kê khai, nộp đúng, đủ, kịp thời. Cùng với đó, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trong công tác quản lý chống thất thu ngân sách đối với hoạt động kinh doanh ăn uống, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ lưu trú, vàng, bạc, thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, xây dựng, chuyển nhượng bất động sản, khai thác tài nguyên và các lĩnh vực có rủi ro.

Chế biến thủy sản xuất khẩu góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương

Xác định dư địa cho chặng “nước rút”

Trong bảng theo dõi tiến độ thực hiện dự toán thu NSNN tháng 10/2026 của ngành thuế, số thu tiền thuê đất có chuyển biến đáng kể, nhưng tổng thu về đất nhà mới đạt 51,5% dự toán. Thuế tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị thuế cơ sở tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính có liên quan đến các khoản thu từ đất, nhà theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, ngành thuế cũng tham mưu cho cấp có thẩm quyền khẩn trương xử lý các vướng mắc về thủ tục, về giá, quỹ đất đấu giá, cơ sở nhà đất, biệt thự và tài sản công… đang khai thác hoặc dự kiến đưa vào khai thác để áp dụng biện pháp thu theo quy định, không để dồn sang năm sau. Triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế đối với các khoản nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản dây dưa, kéo dài…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu, không riêng Thuế tỉnh; mà các sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao về thu NSNN. Trong đó, tập trung rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện, khẩn trương hoàn thành các nội dung còn tồn đọng, bảo đảm đúng yêu cầu và thời hạn đã được giao. Đặc biệt, hoàn thành việc rà soát, tổng hợp, xác định kinh phí nhà đầu tư đã ứng trước để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và số kinh phí được khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính về đất đai, làm cơ sở thực hiện ghi thu, ghi chi ngân sách theo quy định; đồng thời, xây dựng kịch bản điều hành ngân sách trong trường hợp hụt thu tiền sử dụng đất năm 2026, đề xuất phương án điều chỉnh dự toán thu, chi phù hợp, bảo đảm cân đối ngân sách…

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt trong tổ chức thực hiện; nâng cao công tác tổ chức thực thi, bảo đảm triển khai “rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ hiệu quả và rõ trách nhiệm”.

Công chức Thuế Cơ sở XI (Thuế tỉnh Lâm Đồng) hỗ trợ chính sách thuế cho hộ tiểu thương tại xã Nhân Cơ

Giải pháp lan tỏa nguồn lực tài chính

Tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp - xây dựng được yêu cầu trong tháng 11 đạt 21,57%, tháng 12 đạt 26,98% để quý IV/2026 đạt trên 21,58%, đưa mức tăng trưởng cả năm đạt 13,60% theo kịch bản đề ra. Khai thác các nguồn thu thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng trên địa bàn để đóng góp vào tổng thu NSNN.

Lợi thế khai thác nguồn thu cũng trông chờ vào công tác điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bên cạnh đó, là việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp và thu hút các dự án thứ cấp đối với 23 cụm công nghiệp đã có chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật; hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện 4 dự án cụm công nghiệp được cấp chủ trương đầu tư trong năm 2026; triển khai kế hoạch phát triển nhà ở xã hội…

Tỉnh đặt ra mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng khu vực thương mại, dịch vụ, du lịch tháng 11 đạt 19,2%, tháng 12 đạt 22,1% để quý IV/2026 đạt trên 19,55%, đưa mức tăng trưởng cả năm đạt 12,34% theo kịch bản đề ra. Khai thác lợi thế về dòng khách du lịch và các hoạt động thương mại, kích cầu tiêu dùng trong dịp Festival hoa và các sự kiện cuối năm để đóng góp vào nguồn thu từ khu vực dịch vụ lưu trú, ăn uống và tiêu dùng xã hội…

Tập trung triển khai mạnh mẽ chương trình Kích cầu du lịch nội địa, nhắm vào các thị trường trọng điểm như: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đông Nam Bộ. Phát triển thương mại điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động phân phối, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử; mở rộng phương thức bán hàng, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường trong nước và xuất khẩu… Bên cạnh đó, đẩy nhanh giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, bảo đảm dòng tiền bơm vào nền kinh tế phát huy tối đa hiệu quả cũng tạo nên năng lực hấp thụ vốn của nền kinh tế, khi tiến độ triển khai các dự án trọng điểm như: cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương và các tuyến đường vành đai, hạ tầng kết nối vùng…

Nguồn vốn NSNN được giải ngân hiệu quả cũng tạo tiền đề thu hút dòng vốn đầu tư tư nhân, mở ra không gian phát triển đô thị, dịch vụ logistics, du lịch sinh thái mới, cũng như khai thác quỹ đất hiệu quả dọc theo các tuyến giao thông mới hình thành. Ngoài ra, việc tháo gỡ nút thắt đất đai - giải phóng mặt bằng cũng là điều kiện cần để nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.

Tính đến ngày 31/10, tổng thu ngân NSNN đạt 28.777 tỷ đồng, bằng 83,57% dự toán HĐND tỉnh giao; tăng 2.775 tỷ đồng so với thời điểm 30/9, tỷ lệ thực hiện tăng 8,06% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Tiến độ thu NSNN trong 10 tháng đã có chuyển biến tích cực, một số khoản thu có tỷ lệ thực hiện thấp đã được cải thiện đáng kể.