Thu ngân sách ước đạt 96,4% dự toán sau 10 tháng

Theo số liệu mới nhất từ Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 10 ước đạt 251,5 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu NSNN 10 tháng đầu năm 2026 ước đạt 2.438,9 nghìn tỷ đồng, bằng 96,4% dự toán, tăng 11% so cùng kỳ năm 2025.

Thu nội địa 10 tháng ước đạt 2.102,8 nghìn tỷ đồng, bằng 95,6% dự toán, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, thu từ 3 khu vực kinh tế (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế ngoài quốc doanh - chiếm khoảng 47,9% dự toán thu nội địa) ước đạt 1.052,9 nghìn tỷ đồng, bằng 103,3% dự toán, tăng 26,1% so cùng kỳ năm 2025.

Chính phủ đã miễn, giảm, gia hạn tiền thuế, phí và tiền thuê đất khoảng 366,6 nghìn tỷ đồng.

Một số khoản thu còn lại có tiến độ đạt khá như: các khoản thu về nhà, đất ước đạt 87,1% dự toán; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 95,9% dự toán; thu khác ngân sách ước đạt 114,8% dự toán; thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thu, chênh lệch thu chi qua Ngân hàng Nhà nước ước đạt 123,7% dự toán.

Thu từ dầu thô 10 tháng ước đạt 56,3 nghìn tỷ đồng, bằng 131% dự toán, tăng 38,3% so với cùng kỳ năm 2025. Giá dầu thô thanh toán bình quân 10 tháng khoảng 98,86 USD/thùng, tăng 28,86 USD/thùng so với giá dự toán, tăng 30,5% so cùng kỳ; sản lượng đạt 7,3 triệu tấn, bằng 91,4% dự toán, tăng 10,1% so với cùng kỳ.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 10 tháng ước đạt 275,8 nghìn tỷ đồng, bằng 99,2% dự toán, tăng 3,6% so với cùng kỳ, trên cơ sở tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 447,4 nghìn tỷ đồng, bằng 99,2% dự toán, tăng 17,3% so cùng kỳ; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 171,6 nghìn tỷ đồng, bằng 99,2% dự toán, tăng 48,8% so cùng kỳ.

Tổng chi NSNN thực hiện tháng 10 ước đạt 235 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi 10 tháng đầu năm ước đạt 2.108,7 nghìn tỷ đồng, bằng 66,8% dự toán, tăng 14,8% so cùng kỳ năm 2025. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 735 nghìn tỷ đồng, bằng 65,6% dự toán Quốc hội quyết định; lũy kế giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 708,6 nghìn tỷ đồng, bằng 74,1% kế hoạch Thủ tướng giao, tăng khoảng 217,5 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối và cao hơn khoảng 19,7% về tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2025; chi trả nợ lãi ước đạt 74,5% dự toán; chi thường xuyên ước đạt 70,8% dự toán.

Đáng chú ý, Chính phủ đã triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, tổng số tiền thuế, phí và tiền thuê đất đã thực hiện miễn, giảm, gia hạn trong 10 tháng đầu năm để hỗ trợ nền kinh tế khoảng 366,6 nghìn tỷ đồng, trong đó miễn giảm khoảng 225,1 nghìn tỷ đồng, gia hạn khoảng 141,5 nghìn tỷ đồng.