Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu đạt hơn 447.000 tỷ đồng

Công chức Chi cục Hải quan khu vực XVII kiểm tra, giám sát người qua lại biên giới

Cùng với nhiệm vụ thu ngân sách, ngành hải quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Theo Cục Hải quan, riêng tháng 10/2026, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 46.449 tỷ đồng. Số thu hồi và xử lý nợ thuế lũy kế đến thời điểm này đạt 2.352,2 tỷ đồng.

Để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, Cục Hải quan tiếp tục tăng cường kiểm soát trị giá hải quan, kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hàng hóa; kịp thời phát hiện, xử lý các dấu hiệu gian lận về mã số, trị giá, xuất xứ hàng hóa; đồng thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc về chính sách thuế cho doanh nghiệp.

Trong công tác quản lý rủi ro, từ ngày 15/9 đến 14/10/2026, toàn ngành đã phân luồng 2.023.108 tờ khai hải quan, trong đó luồng xanh chiếm 71,66%, luồng vàng chiếm 26,28% và luồng đỏ chiếm 2,06%. Đến ngày 14/10/2026, có 392 doanh nghiệp tham gia Chương trình hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.

Công tác kiểm tra sau thông quan tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung vào các loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất và các mặt hàng trọng điểm.

Từ ngày 15/9 đến 14/10/2026, toàn ngành đã ban hành 178 quyết định kiểm tra sau thông quan, hoàn thành 173 cuộc kiểm tra. Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt đạt 443,97 tỷ đồng, trong đó số tiền thực thu ngân sách là 420,78 tỷ đồng.

Đáng chú ý, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và ma túy tiếp tục được tăng cường. Từ ngày 15/9 đến 14/10/2026, cơ quan Hải quan phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.757 vụ vi phạm, với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 2.466,8 tỷ đồng; khởi tố 2 vụ, chuyển nguồn tin, kiến nghị khởi tố 20 vụ.

Lũy kế từ ngày 15/12/2025 đến 14/10/2026, toàn ngành phát hiện, bắt giữ và xử lý 18.825 vụ vi phạm, với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 20.463,6 tỷ đồng.

Trong đấu tranh phòng, chống ma túy, từ ngày 15/12/2025 đến 14/10/2026, lực lượng Hải quan phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 148 vụ với 297 đối tượng, trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 53 vụ. Tang vật thu giữ gồm 2.053 kg ma túy các loại cùng nhiều tang vật liên quan.

Bên cạnh công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, cải cách thủ tục hành chính và tạo thuận lợi thương mại tiếp tục là những nhiệm vụ được ngành Hải quan chú trọng. Trong tháng 10, Cục Hải quan đã trình Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 3007/QĐ-BTC ngày 19/10/2026 công bố 4 thủ tục hành chính được tái cấu trúc dựa trên dữ liệu trong lĩnh vực hải quan.

Đối với phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính được phê duyệt tại Quyết định số 1848/QĐ-TTg, Cục Hải quan đã thực thi cắt giảm, đơn giản hóa 35/39 thủ tục trong kế hoạch và thực thi thêm 13 thủ tục. Với phương án tại Quyết định số 2421/QĐ-BTC, đã thực thi 29/39 thủ tục, gồm bãi bỏ 17 thủ tục và đơn giản hóa 12 thủ tục.

Trong chuyển đổi số, Cục Hải quan tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Tài chính phê duyệt dự án xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số. Đối với dự án mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia và kết nối Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 3, nhà thầu đã hoàn thành lập trình, cài đặt 188 thủ tục hành chính của 9 bộ, ngành trên môi trường thử nghiệm.

Từ ngày 14/9 đến 13/10/2026, cơ quan Hải quan tiếp nhận 8.908.776 hồ sơ, trong đó có 8.908.276 hồ sơ trực tuyến. Trong tổng số 171 thủ tục hành chính do cơ quan Hải quan thực hiện, có 96 thủ tục được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 49 thủ tục được cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần.

Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ đề nghị toàn ngành tiếp tục bám sát, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để kịp thời hoàn thiện các dự thảo nghị định đang trình Chính phủ và các dự thảo thông tư đang trình Bộ Tài chính; trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện dự thảo nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và thông tư quy định chi tiết Luật Hải quan.

Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ cũng yêu cầu toàn ngành tập trung thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, thu đủ, chống thất thu; đẩy mạnh tạo thuận lợi thương mại, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa và tái cấu trúc thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin và chủ động đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và ma túy dịp cuối năm, ngành Hải quan cần triển khai các kế hoạch cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027; chủ động kiểm soát các tuyến, địa bàn, mặt hàng trọng điểm, tăng cường quản lý rủi ro và kiểm tra sau thông quan đối với các dấu hiệu gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đồng thời, chuẩn bị nguồn lực triển khai dự án Hải quan số ngay sau khi được phê duyệt, duy trì các hệ thống công nghệ thông tin hoạt động ổn định, an toàn; nâng cao chất lượng tham mưu, phối hợp xử lý công việc, gắn kiện toàn tổ chức, đào tạo công chức với tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.