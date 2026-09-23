Thu ngân sách từ 3 khu vực kinh tế đạt gần 90% dự toán

Bộ Tài chính đánh giá, thu ngân sách nhà nước tiếp tục duy trì tiến độ so với dự toán, trong 15 ngày đầu tháng 9/2026, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 46.101 tỷ đồng. Lũy kế đến hết ngày 15/9/2026 đạt 2.070.622 tỷ đồng, bằng 81,9% dự toán.

Trong đó, một số khoản thu có tiến độ đạt khá. Thu từ 3 khu vực kinh tế gồm doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế ngoài quốc doanh đạt 88,2% dự toán. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 80,5% dự toán; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 85,4% dự toán.

Về chi ngân sách nhà nước, trong 15 ngày đầu tháng 9/2026, tổng chi đạt 91.189 tỷ đồng. Lũy kế đến hết ngày 15/9/2026 đạt 1.707.632 tỷ đồng, bằng 54,1% dự toán.

(Ảnh minh họa)

Trong đó, chi đầu tư phát triển trong 15 ngày đầu tháng 9 đạt 16.043 tỷ đồng, lũy kế đến hết ngày 15/9 đạt 540.125 tỷ đồng, bằng 48,2% dự toán. Chi thường xuyên đạt 70.000 tỷ đồng trong 15 ngày đầu tháng 9, lũy kế đạt 1.085.000 tỷ đồng, bằng 60% dự toán.

Vay bù đắp bội chi và trả nợ gốc ngân sách trung ương trong 15 ngày đầu tháng 9 đạt 20.506 tỷ đồng. Lũy kế đến hết ngày 15/9 đạt 257.057 tỷ đồng, bằng 26,8% dự toán.

Theo Bộ Tài chính, chi ngân sách nhà nước đảm bảo các nhu cầu chi phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục hậu quả do thiên tai, dịch bệnh gây ra, đảm bảo quốc phòng - an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản chi trả nợ đến hạn.

Đồng thời, ngân sách nhà nước đảm bảo chi trả kịp thời các khoản lương và các khoản có tính chất lương đến các đối tượng thụ hưởng ngân sách nhà nước, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.