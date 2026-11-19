Thu ngân sách vượt dự toán trung ương sau khi kiện toàn bộ máy

Theo báo cáo của Thuế tỉnh Quảng Trị, lũy kế đến ngày 13/11/2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên toàn địa bàn đạt hơn 10.495 tỷ đồng. Kết quả này bằng 107,6% dự toán trung ương giao và đạt 97,6% dự toán do Hội đồng nhân dân tỉnh giao trong năm 2026.

Đáng chú ý, kết quả thu ngân sách khả quan được ghi nhận trong năm cơ quan thuế địa phương tiến hành kiện toàn bộ máy tổ chức theo mô hình mới, gắn với việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Trước yêu cầu sắp xếp lại cơ cấu quản lý, Thuế tỉnh Quảng Trị đã tập trung ổn định tổ chức, bảo đảm mọi hoạt động nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn được triển khai thống nhất và thông suốt.

Cùng với công tác điều hành thu, các đơn vị trực thuộc như Thuế cơ sở 9 tỉnh Quảng Trị tiếp tục duy trì hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện kê khai và nộp thuế trực tuyến qua ứng dụng eTax Mobile. Việc bảo đảm vận hành ổn định trong giai đoạn chuyển đổi mô hình đã tạo điều kiện để địa phương hoàn thành sớm dự toán trung ương và tiến sát chỉ tiêu thu ngân sách của tỉnh.

Kiến nghị đẩy nhanh đấu giá đất và mở rộng nguồn thu cho năm 2027

Để tạo nguồn thu ổn định và mở rộng dư địa thu ngân sách năm 2027, Thuế tỉnh Quảng Trị đã đề xuất nhiều nhóm giải pháp trọng tâm về nuôi dưỡng nguồn thu, xử lý nợ đọng thuế và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Về giải pháp thu hút đầu tư, Thuế tỉnh Quảng Trị kiến nghị Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút các dự án quy mô lớn, ứng dụng công nghệ vào địa bàn. Cơ quan thuế đồng thời đề xuất địa phương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận hạ tầng, đất đai và rút ngắn các thủ tục đầu tư.

Riêng đối với nguồn thu từ đất, Thuế tỉnh Quảng Trị đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các xã, phường và đặc khu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án ngay từ đầu năm. Việc chủ động triển khai sớm sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, qua đó bảo đảm nguồn thu tiền sử dụng đất cho ngân sách địa phương.

Bên cạnh việc tạo nguồn thu mới, Thuế tỉnh Quảng Trị kiến nghị tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế. Các cơ quan chức năng cần kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm của tỉnh.