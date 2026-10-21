Thu ngân sách tăng 20%, sản xuất, kinh doanh đóng góp 304.000 tỷ đồng

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục kê khai thuế tại Thuế Tp.HCM. Ảnh Đỗ Doãn

Thu ngân sách từ hoạt động kinh tế tăng mạnh

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, áp lực thuế quan và những thay đổi của thị trường tiếp tục tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, kết quả thu ngân sách 9 tháng của Thuế Tp.HCM cho thấy những tín hiệu tích cực từ nền kinh tế.

Theo thông tin từ Thuế Tp.HCM, tổng thu ngân sách trong 9 tháng năm 2026 đạt 538.000 tỷ đồng, bằng 85,8% dự toán Chính phủ giao và đạt 67,3% mục tiêu thu ngân sách nhà nước 1 triệu tỷ đồng của thành phố. So với cùng kỳ năm trước, số thu tăng 20%. Kết quả này được cơ quan thuế lý giải chủ yếu do sự phục hồi của hoạt động sản xuất, kinh doanh, hiệu quả bước đầu của các giải pháp quản lý thuế và sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách.

Điểm đáng chú ý nằm ở cơ cấu nguồn thu. Cụ thể, thu từ khu vực sản xuất, kinh doanh đạt 304.000 tỷ đồng, tăng 33,3% so với cùng kỳ năm trước. Đây tiếp tục là động lực quan trọng trong tăng trưởng nguồn thu, đồng thời phản ánh vai trò của cộng đồng doanh nghiệp đối với ngân sách Thành phố.

Bởi nếu nguồn thu ngân sách từ cơ quan thuế tăng chủ yếu nhờ những khoản thu không thường xuyên, khả năng duy trì đà tăng trưởng có thể chịu nhiều biến động. Ngược lại, nguồn thu gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh có ý nghĩa quan trọng đối với tính ổn định của ngân sách, vì liên quan trực tiếp đến sức sản xuất, tiêu thụ và khả năng tạo giá trị của nền kinh tế.

Tuy nhiên, số liệu tăng trưởng nguồn thu chưa đủ để kết luận toàn bộ doanh nghiệp đều phục hồi đồng đều. Kết quả giữa các ngành, lĩnh vực và nhóm doanh nghiệp có thể khác nhau, trong khi báo cáo chưa cung cấp cơ cấu chi tiết theo từng lĩnh vực kinh tế.

Thuế Tp.HCM ra mắt tổng đài ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm gia tăng hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp. Ảnh Đỗ Doãn

Áp lực hoàn thành mục tiêu 1 triệu tỷ đồng

Với 538.000 tỷ đồng đã thu trong 9 tháng, Thuế Tp.HCM còn phải tiếp tục tăng tốc để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026 của địa phương. Theo phép tính từ số liệu báo cáo, khoảng cách còn lại là 462.000 tỷ đồng. Con số này cho thấy nhiệm vụ thu ngân sách trong quý IV vẫn rất lớn, dù kết quả 9 tháng đã đạt 85,8% dự toán Chính phủ giao.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng Thuế Tp.HCM cho biết, trong những tháng cuối năm cơ quan thuế sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế, rà soát đầy đủ các nguồn thu, đánh giá khả năng thực hiện của từng khu vực kinh tế, địa bàn và sắc thuế. Trên cơ sở đó, cơ quan thuế chủ động tham mưu các giải pháp điều hành phù hợp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao.

Thách thức là tiến độ thu giữa các khoản thu chưa đồng đều. Một số nguồn thu, đặc biệt là thu từ đất, còn chịu ảnh hưởng bởi tiến độ thực hiện thủ tục pháp lý, giao đất, xác định nghĩa vụ tài chính và tình hình giao dịch bất động sản. Bên cạnh đó, chính sách miễn, giảm và gia hạn thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân cũng tác động đến tiến độ thu trong từng thời kỳ.

Trong bối cảnh đó, điều hành thu ngân sách không chỉ là yêu cầu tăng số thu trước mắt mà còn phải bảo đảm tính đúng, tính đủ và kịp thời các khoản phải nộp, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì hoạt động.

Đối với Tp.HCM, việc duy trì tăng trưởng nguồn thu từ khu vực sản xuất, kinh doanh sẽ có ý nghĩa quan trọng trong quá trình thực hiện mục tiêu ngân sách. Điều này đòi hỏi sự phối hợp giữa chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính và quản lý thuế dựa trên dữ liệu, rủi ro.

Kết quả thu ngân sách nội địa 9 tháng không chỉ là một chỉ tiêu tài chính mà còn đặt ra yêu cầu duy trì sức sản xuất, kinh doanh trong những tháng cuối năm. Đây sẽ là yếu tố quan trọng để Tp.HCM vừa hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, vừa bảo đảm nguồn lực cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Khi doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, mở rộng sản xuất và tuân thủ nghĩa vụ thuế, ngân sách nhà nước có thêm nguồn lực ổn định. Ngược lại, một môi trường kinh doanh minh bạch, thủ tục thuế thuận lợi cũng góp phần giảm chi phí tuân thủ và tạo động lực cho hoạt động kinh tế.