Thu ngân sách qua Hải quan Thái Nguyên vượt kế hoạch sớm

Cán bộ Hải quan làm việc, nắm bắt tình hình sản xuất và hoạt động xuất nhập khẩu tại một doanh nghiệp trên địa bàn.

Tại Khu công nghiệp Điềm Thụy, Công ty TNHH Myungjin Electronic Vina là một trong những doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu và đóng góp ngân sách trên địa bàn. Doanh nghiệp chuyên sản xuất, gia công bộ dây dẫn điện ô tô và linh kiện điện tử. Trong 9 tháng năm 2026, số tiền nộp ngân sách của Công ty tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Tín hiệu tích cực cũng được ghi nhận tại Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Thông tin Thạch Bối Đức Việt Nam, doanh nghiệp sản xuất thiết bị truyền thông và đồ gia dụng tại Khu công nghiệp Sông Công II. Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu trên 30 triệu USD.

Đến hết tháng 9, giá trị xuất khẩu đạt hơn 75% kế hoạch năm. Cùng với sản lượng và kim ngạch xuất khẩu tăng, số thuế phát sinh từ hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp cũng tăng mạnh. Lũy kế đến hết tháng 9, Công ty đã nộp 33,5 tỷ đồng, gấp 7,47 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tăng trưởng tại các doanh nghiệp sản xuất phản ánh nhịp độ hoạt động xuất nhập khẩu tích cực trên địa bàn. Cùng với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), các doanh nghiệp trong nước tiếp tục nhập khẩu nguyên liệu, máy móc phục vụ sản xuất, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào hoạt động xuất nhập khẩu. Qua đó, cơ sở tạo nguồn thu ngân sách được mở rộng.

Theo số liệu của Hải quan Thái Nguyên, tính đến ngày 24/9/2026, đơn vị đã giải quyết 278.940 tờ khai, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 51,83 tỷ USD, tăng 35%

Sản xuất tăng trưởng tích cực giúp số nộp ngân sách củ, Công ty TNHH Myungjin Electronic Vina trong 9 tháng tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, đến thời điểm này, có 769 doanh nghiệp tham gia khai báo, làm thủ tục xuất nhập khẩu, tăng 23,43% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng thêm 146 doanh nghiệp. Số lượng doanh nghiệp tăng cùng quy mô giao dịch mở rộng đã góp phần gia tăng nguồn thu từ hàng hóa, nguyên liệu và máy móc nhập khẩu phục vụ sản xuất. Nhờ những yếu tố trên, thu ngân sách qua Hải quan Thái Nguyên tăng trưởng tích cực.

Năm 2026, đơn vị được giao dự toán thu 2.900 tỷ đồng; đến hết tháng 9, số thu đạt gần 3.953 tỷ đồng, bằng 174% so với cùng kỳ năm trước, vượt 36% dự toán năm và vượt 20% mục tiêu phấn đấu.

Theo ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Đội trưởng Đội Hải quan Thái Nguyên, Chi cục Hải quan Khu vực V, kết quả thu ngân sách năm nay được hỗ trợ bởi hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng, số doanh nghiệp tham gia làm thủ tục tăng và các nguồn thu mới phát sinh.

Những tháng cuối năm, đơn vị tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số để hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, đồng thời rà soát các nguồn thu, tăng cường công tác quản lý, bảo đảm thu đúng, thu đủ cho ngân sách.

Kết quả thu ngân sách qua hoạt động xuất nhập khẩu sau 9 tháng không chỉ phản ánh mức tăng tại một số doanh nghiệp có số nộp lớn, mà còn cho thấy quy mô sản xuất và hoạt động giao thương quốc tế đang mở rộng ở cả khu vực FDI và doanh nghiệp trong nước.