Ngày 26/11, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2026, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Theo báo cáo, GRDP năm 2026 của Nghệ An ước tăng 10,6%. Trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 15,42%, dịch vụ tăng 9,72%, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,66%.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 145.028 tỷ đồng, tăng 16,4% so với năm 2025. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 35.341 tỷ đồng, bằng 151,4% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 20,4% so với năm trước.

Công tác thu hút đầu tư tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Đến ngày 20/11, tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 81 dự án, với tổng mức đầu tư hơn 99.134 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt hơn 112.458 tỷ đồng, gấp 2,79 lần cùng kỳ năm 2025.

Công nhân làm việc tại một khu công nghiệp ở Nghệ An.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, Nghệ An xếp thứ 3 toàn quốc về kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Dự kiến, toàn tỉnh có 32/34 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch. Hai chỉ tiêu chưa đánh giá gồm trường chuẩn quốc gia và nông thôn mới do chưa có bộ tiêu chí mới.

Bên cạnh kết quả đạt được, một số khó khăn vẫn tồn tại như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, triển khai công trình trọng điểm và xử lý dự án tồn đọng còn chậm; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp chưa hết khó khăn.

Tại phiên họp, UBND tỉnh cũng nghe, cho ý kiến về các dự thảo nghị quyết, báo cáo liên quan đến phân bổ chi thường xuyên, tình hình thu, chi ngân sách năm 2026 và dự toán ngân sách năm 2027; chương trình hoạt động đối ngoại, phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2026-2030, quy định tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải, cùng một số nội dung về quản lý, công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Phát biểu tại phiên họp, ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026; quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ triển khai các dự án trọng điểm, tăng cường kỷ luật hành chính và quản lý ngân sách.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu chăm lo an sinh xã hội, chuẩn bị tốt các điều kiện đón Tết Nguyên đán 2027, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh trong những tháng cuối năm.