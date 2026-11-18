Cụ thể, trong 15 ngày đầu tháng 11/2026, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 68.880 tỷ đồng. Lũy kế đến hết ngày 15/11 đạt 2.527.370 tỷ đồng, bằng 99,9% dự toán.

Một số khoản thu có tiến độ đạt khá so với dự toán. Trong đó, thu từ 3 khu vực kinh tế (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế ngoài quốc doanh) đạt 106,8% dự toán; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 97,4%; thu tiền thuê đất đạt 112,1%.

Đáng chú ý, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước đạt 119,8% dự toán; thu khác ngân sách đạt 120,3%; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 103% dự toán.

(Ảnh minh họa)

Về chi ngân sách nhà nước, trong 15 ngày đầu tháng 11, tổng chi đạt 108.856 tỷ đồng. Lũy kế đến hết ngày 15/11 đạt 2.206.100 tỷ đồng, bằng 69,8% dự toán.

Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 745.965 tỷ đồng, bằng 66,6% dự toán; chi thường xuyên đạt 1.365.000 tỷ đồng, bằng 75,5% dự toán.

Bộ Tài chính cho biết, chi ngân sách nhà nước được thực hiện nhằm bảo đảm các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản chi trả nợ đến hạn.

Đồng thời, ngân sách bảo đảm chi trả kịp thời tiền lương và các khoản có tính chất lương cho các đối tượng thụ hưởng, góp phần thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Về vay bù đắp bội chi và trả nợ gốc ngân sách trung ương, trong 15 ngày đầu tháng 11 đạt 17.346 tỷ đồng. Lũy kế đến hết ngày 15/11 đạt 395.344 tỷ đồng, bằng 41,2% dự toán.