Thu ngân sách nhà nước năm 2026 sắp về đích

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng Cục Thống kê cho thấy, thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2026 ước tăng 11,0% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách nhà nước ước tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2025, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Theo Cục Thống kê, thu ngân sách nhà nước tiếp tục duy trì tiến độ tích cực trong bối cảnh thực hiện nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 10 ước đạt 251,5 nghìn tỷ đồng.

(Ảnh minh họa)

Tính chung tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2026 ước đạt 2.438,9 nghìn tỷ đồng, bằng 96,4% dự toán năm và tăng 11,0% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nội địa tháng 10 ước đạt 222,3 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng năm 2026 ước đạt 2.102,8 nghìn tỷ đồng, bằng 95,6% dự toán năm, chiếm 86,2% tổng thu ngân sách nhà nước và tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô tháng 10 ước đạt 6,3 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng năm 2026 ước đạt 56,3 nghìn tỷ đồng, bằng 131,0% dự toán năm, chiếm 2,3% tổng thu ngân sách nhà nước và tăng 38,3% so với cùng kỳ năm trước;

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 10 ước đạt 22,3 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng năm 2026 ước đạt 275,8 nghìn tỷ đồng, bằng 99,2% dự toán năm, chiếm 11,3% tổng thu ngân sách nhà nước và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước.

Về chi ngân sách nhà nước, theo Cục Thống kê, tổng chi ngân sách tháng 10 ước đạt gần 235,0 nghìn tỷ đồng. Tính chung 10 tháng năm 2026, chi ngân sách nhà nước ước đạt 2.108,7 nghìn tỷ đồng, bằng 66,8% dự toán năm và tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước, đáp ứng các nhu cầu chi phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản chi trả nợ đến hạn, bảo đảm chi trả kịp thời các khoản lương và các khoản có tính chất lương đến các đối tượng thụ hưởng ngân sách nhà nước, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Trong đó: Chi thường xuyên đạt 1.280,0 nghìn tỷ đồng, bằng 70,8% dự toán năm, chiếm 60,7% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước; Chi đầu tư phát triển đạt gần 735,0 nghìn tỷ đồng, bằng 65,6%, chiếm 34,9% và tăng 49,7%; Chi trả nợ lãi 90,2 nghìn tỷ đồng, bằng 74,5%, chiếm 4,3% và tăng 4,5%.