Nghệ An tiếp tục ở nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội của Sở Tài chính Nghệ An cho thấy: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2026 ước đạt 10,6%, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,66%; công nghiệp-xây dựng tăng 15,42% (riêng công nghiệp tăng 15,98%); dịch vụ tăng 9,72%.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 145.028 tỷ đồng, tăng 16,4% so năm 2025. Trong đó, vốn nhà nước ước đạt 21.956 tỷ đồng, tăng 9,47%; vốn ngoài nhà nước ước đạt 91.708 tỷ đồng, tăng 21,07%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 31.364 tỷ đồng, tăng 5,61% so năm 2025.

Tính đến ngày 20/11/2026, toàn tỉnh Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 81 dự án với tổng mức đầu tư 99.134,69 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 112.458,87 tỷ đồng, gấp 2,79 lần so cùng kỳ năm 2025. Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cấp mới và điều chỉnh đạt 2.508,14 triệu USD, tiếp tục đưa Nghệ An vào nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2026 ước đạt 35.341 tỷ đồng, bằng 151,4% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao và tăng 20,4% so năm 2025.

Dự kiến đến cuối năm 2026, tỉnh Nghệ An có 32/34 chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt và vượt kế hoạch. Hai chỉ tiêu chưa được đánh giá là trường chuẩn quốc gia và nông thôn mới do chưa có bộ tiêu chí mới.