Thu ngân sách nhà nước năm 2025 vượt 36,8% so với dự toán

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Huy động, sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước

Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025 với tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước đạt 4.267.354 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2024 sang năm 2025, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2024 và thu từ quỹ dự trữ tài chính.

Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước 4.560.931 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2025 sang năm 2026. Bội chi ngân sách nhà nước 400.163 tỷ đồng, tương đương 3,1% GDP, không bao gồm kết dư ngân sách địa phương.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025. Ảnh: Quang Khánh

Nghị quyết của Quốc hội quyết nghị việc phân chia khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trong thời gian từ ngày 2/7/2025 đến ngày 31/12/2025. Cụ thể, đối với khoản thu do cơ quan có thẩm quyền của Trung ương cấp phép, ngân sách Trung ương được hưởng 70%, ngân sách địa phương hưởng 30%. Đối với khoản thu do cơ quan có thẩm quyền của địa phương cấp phép, ngân sách địa phương được hưởng 100%.

Nghị quyết của Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp và các đơn vị quản lý thu, chi ngân sách nhà nước thực hiện các biện pháp quyết liệt, đồng bộ để tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, quản lý, sử dụng, quyết toán ngân sách nhà nước để nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Có giải pháp trong năm 2027 và các năm tiếp theo để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trong các báo cáo của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra số 1478/BCUBKTTC16 ngày 16/10/2026 của Ủy ban Kinh tế và Tài chính về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025, Báo cáo số 265/BC-KTNN ngày 9/10/2026 của Kiểm toán nhà nước về kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 và ý kiến của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025. Ảnh: Quang Khánh

Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ, tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong lập, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước. Nâng cao chất lượng lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước bảo đảm đúng yêu cầu và sát khả năng thực hiện; huy động, sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước

Hoàn thiện công tác quản lý, điều hành và quyết toán ngân sách nhà nước

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Phạm Thắng

Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, năm 2025, công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước được thực hiện trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động. Trong nước, thiên tai lịch sử gây hậu quả nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống nhân dân. Cùng với đó là quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong bối cảnh đó, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sát sao, điều hành linh hoạt, quyết liệt và kịp thời.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Hồ Long

Theo Bộ trưởng, nền kinh tế đã phục hồi mạnh mẽ, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm, đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 đã đề ra. Tăng trưởng GDP đạt 8,02%; thu ngân sách nhà nước vượt 36,8% so với dự toán. Chi ngân sách nhà nước được quản lý chặt chẽ, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Đáng chú ý, bội chi ngân sách nhà nước giảm 15,1% so với dự toán, bằng 3,1% GDP, giảm đáng kể so với mức 3,8% GDP đã được Quốc hội cho phép.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cũng cho biết, Chính phủ đã nỗ lực chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quyết toán ngân sách nhà nước, bảo đảm báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước độc lập trình Quốc hội đúng tiến độ, mặc dù đây là năm đầu tiên thực hiện rút ngắn thời gian quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2025.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác lập, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Trong đó, việc lập dự toán thu, chi ngân sách chưa sát thực tế; tăng thu nội địa chưa thực sự bền vững. Việc triển khai dự toán chi thường xuyên, phân bổ chi tiết kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư công, kinh phí thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, các chương trình mục tiêu quốc gia tại một số bộ, cơ quan Trung ương và địa phương còn chậm, kéo dài. Số tạm ứng vốn đầu tư chưa có khối lượng để thu hồi và số chuyển nguồn ngân sách còn lớn.

Tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội, Chính phủ khẳng định sẽ tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý, điều hành và quyết toán ngân sách nhà nước; khắc phục những tồn tại, hạn chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước trong thời gian tới.