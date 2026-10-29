Thu ngân sách nhà nước hơn 2.685 tỷ đồng tiền phí sử dụng đường cao tốc

Tính đến hết ngày 15/9/2026, hệ thống thu phí ghi nhận tổng lưu lượng trên 28,8 triệu lượt phương tiện; thu, nộp ngân sách nhà nước hơn 2.685 tỷ đồng tiền phí sử dụng đường bộ cao tốc.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, vận tải hành khách ước đạt 5.300,8 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước và luân chuyển đạt 262,0 tỷ lượt khách.km, tăng 11,9%.

Trong đó, vận tải trong nước ước đạt 5.285,8 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước và 214,8 tỷ lượt khách.km luân chuyển, tăng 14,3%; vận tải ngoài nước ước đạt 15,0 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 4,1% và 47,2 tỷ lượt khách.km luân chuyển, tăng 2,2%.

9 tháng năm 2026, thu ngân sách nhà nước hơn 2.685 tỷ đồng tiền phí sử dụng đường cao tốc.

Vận tải hàng hóa 9 tháng đầu năm ước đạt 2.580,2 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước và luân chuyển 510,1 tỷ tấn.km, tăng 12,8%. Trong đó, vận tải trong nước ước đạt 2.535,7 triệu tấn vận chuyển, tăng 15,8% và 291,5 tỷ tấn.km luân chuyển, tăng 13,3%; vận tải ngoài nước ước đạt 44,5 triệu tấn vận chuyển, tăng 13,4% và 218,7 tỷ tấn.km luân chuyển, tăng 12,3%.

Tính đến tháng 9/2026, thu phí/lệ phí trên các lĩnh vực của Bộ ước thu hơn 19.800 tỷ đồng, đạt 69,8% theo dự toán được giao, trong đó: Đường bộ đạt 66,6%; đường sắt đạt 15%; hàng không đạt 63.12%; hàng hải và đường thủy đạt 93,05%.

Dự toán chi nguồn sự nghiệp kinh tế đường bộ năm 2026 được giao sau tiết kiệm theo Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 22/5/2026 về phạm vi, đối tượng và nguyên tắc thực hiện tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2026 như sau: Lĩnh vực đường bộ được giao 6.188 tỷ đồng, đã giải ngân 3.932 tỷ đồng (đạt 56,82%); lĩnh vực hàng hải được giao hơn 2.915 tỷ đồng, đã giải ngân 857 tỷ đồng (đạt 24,9%); lĩnh vực đường thủy được giao hơn 958 tỷ đồng, đã giải ngân 356 tỷ đồng (đạt 29,9%); lĩnh vực đường sắt được giao hơn 4.146 tỷ đồng, đã giải ngân 2.556 tỷ đồng (đạt 62,43%); lĩnh vực hàng không được giao hơn 11 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 2 tỷ đồng (đạt 19%).

Thông tin tại Họp báo quý III mới đây của Bộ Xây dựng, ông Lâm Văn Hoàng - Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng - cho biết, trong bối cảnh các ngành, địa phương đang nỗ lực để đạt được mục tiêu tăng trưởng cao, các thủ tục hành chính ngày càng được đơn giản hóa, kết nối đồng bộ, qua đó tăng cường khả năng kết nối, chia sẻ giữa các ngành.

Ông Lâm Văn Hoàng - Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng - thông tin tại Họp báo. Ảnh: Bích Ngọc

Việc kết nối các phương thức vận tải dần được cải thiện, đặc biệt là sự gắn kết giữa vận tải đường thủy nội địa và hàng hải (tại khu vực Cái Mép - Thị Vải và cảng Hải Phòng), giúp chia sẻ áp lực cho đường bộ.

Theo ông Hoàng, chuỗi vận tải hàng hóa từ trung tâm sản xuất đến cảng biển thông qua đường thủy đang phát huy hiệu quả, góp phần tối ưu hóa chi phí vận tải, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, thể hiện tốc độ tăng trưởng vận tải bằng đường thủy trong tháng 9/2026 tăng 18,5% về khối lượng vận chuyển và 18,6% về khối lượng luân chuyển so với cùng kỳ.

Trước tình hình xung đột quân sự tại Trung Đông khiến một số hãng hàng không buộc phải điều chỉnh, cắt giảm tần suất và điểm khai thác, Bộ đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó kịp thời. Nhờ đó, hoạt động khai thác vận tải hàng không đi và đến Việt Nam luôn được duy trì ổn định, ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ. Lũy kế 9 tháng năm 2026, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường ước đạt 70,5 triệu khách và 1,3 triệu tấn hàng hóa, tương ứng tăng 12,6% về hành khách và tăng 13% về hàng hóa so với cùng kỳ năm trước.