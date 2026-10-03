Thu ngân sách nhà nước đạt gần 2,2 triệu tỷ đồng sau 9 tháng

Theo Cục Thống kê, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 9 ước đạt 162,7 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2026 ước đạt 2.187,3 nghìn tỷ đồng, bằng 86,5% dự toán năm và tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nội địa tháng 9 ước đạt 126,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng năm 2026 ước đạt 1.880,3 nghìn tỷ đồng, bằng 85,5% dự toán năm, chiếm 86,0% tổng thu ngân sách nhà nước và tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô tháng 9 ước đạt 6,8 nghìn tỷ đồng. Tính đến hết 9 tháng năm 2026 ước đạt 50,0 nghìn tỷ đồng, bằng 116,4% dự toán năm, chiếm 2,3% tổng thu ngân sách nhà nước và tăng 33,8% so với cùng kỳ năm trước.

(Ảnh minh họa)

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 9 ước đạt 29,4 nghìn tỷ đồng, 9 tháng năm 2026 ước đạt 253,5 nghìn tỷ đồng, bằng 91,2% dự toán năm, chiếm 11,6% tổng thu ngân sách nhà nước và tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước.

Về chi ngân sách nhà nước, theo Cục Thống kê, tổng chi ngân tháng 9 ước đạt 256,8 nghìn tỷ đồng. Tính chung 9 tháng năm 2026, chi ngân sách nhà nước ước đạt 1.873,7 nghìn tỷ đồng, bằng 59,3% dự toán năm và tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đánh giá của Cục Thống kê, chi ngân sách đáp ứng các nhu cầu chi phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản chi trả nợ đến hạn, đảm bảo chi trả kịp thời các khoản lương và các khoản có tính chất lương đến các đối tượng thụ hưởng ngân sách nhà nước, góp phần thực hiện tốt các 9h sách an sinh xã hội.

Trong đó, chi thường xuyên đạt 1.130,0 nghìn tỷ đồng, bằng 62,5% dự toán năm, chiếm 60,3% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước; Chi đầu tư phát triển đạt 657,5 nghìn tỷ đồng, bằng 58,7%, chiếm 35,1% và tăng 49,3%; Chi trả nợ lãi 83,5 nghìn tỷ đồng, bằng 68,9%, chiếm 4,5% và tăng 7,8%.