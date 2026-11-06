Thu ngân sách Nhà nước đạt 96,4% dự toán sau 10 tháng
Thu ngân sách 10 tháng đạt 2.438,9 nghìn tỉ đồng, gần chạm dự toán năm và tăng 11% so với cùng kỳ, cho thấy đà thu ngân sách đang rất tích cực.
Theo Cục Thống kê, lũy kế 10 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 2.438,9 nghìn tỉ đồng, bằng 96,4% dự toán năm và tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, số thu ngân sách đã đạt gần dự toán cả năm, trong khi nhiệm vụ thu ngân sách vẫn tiếp tục được thực hiện trong hai tháng cuối năm.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/thu-ngan-sach-nha-nuoc-dat-96-4-du-toan-sau-10-thang.html