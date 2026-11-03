Thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt 96,4% dự toán năm

Trong khi đó, tổng chi ngân sách đạt 2.108,7 nghìn tỷ đồng, bằng 66,8% dự toán và tăng 14,8%, cho thấy tiến độ thu, chi ngân sách có sự khác biệt.

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Theo số liệu của Cục Thống kê, tháng 10-2026, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 251,5 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng, tổng thu đạt 2.438,9 nghìn tỷ đồng, bằng 96,4% dự toán năm, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2025.

Với kết quả này, thu ngân sách nhà nước đã tiến gần mục tiêu dự toán cả năm. Kết quả thu tăng so với cùng kỳ phản ánh nguồn thu ngân sách tiếp tục được duy trì trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh và thương mại có những chuyển biến tích cực.

Ở chiều chi ngân sách, tháng 10-2026, tổng chi ước đạt gần 235 nghìn tỷ đồng. Tính chung 10 tháng, tổng chi ngân sách nhà nước đạt 2.108,7 nghìn tỷ đồng, bằng 66,8% dự toán năm và tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước.

So với tốc độ tăng thu 11%, tốc độ tăng chi ngân sách cao hơn 3,8 điểm phần trăm. Đồng thời, tỷ lệ thực hiện dự toán chi thấp hơn đáng kể so với thu. Diễn biến này cho thấy tiến độ giải ngân và thực hiện các nhiệm vụ chi ngân sách cần tiếp tục được quan tâm, nhất là đối với các khoản chi phục vụ đầu tư phát triển và các nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

Tính theo số liệu lũy kế, thu ngân sách cao hơn chi ngân sách khoảng 330,2 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, đây là chênh lệch giữa tổng thu và tổng chi theo số liệu sơ bộ, chưa phải số liệu quyết toán hay kết luận đầy đủ về cân đối ngân sách.

Trong những tháng cuối năm, việc duy trì nguồn thu ổn định, quản lý chặt chẽ các khoản thu, chống thất thu, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chi, nhất là đầu tư công, có ý nghĩa quan trọng. Qua đó, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách, bảo đảm các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao hiệu quả điều hành tài chính công.