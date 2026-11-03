Thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt 96,4% dự toán năm

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2026 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), thu ngân sách nhà nước tiếp tục duy trì tiến độ tích cực. Kết quả này đạt được trong bối cảnh thực hiện nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 10/2026 ước đạt 251,5 nghìn tỷ đồng, lũy kế 10 tháng, tổng thu ước đạt 2.438,9 nghìn tỷ đồng, bằng 96,4% dự toán năm và tăng 11,0% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, thu nội địa giữ vai trò chủ lực trong tổng thu ngân sách nhà nước, cụ thể tháng 10/2026, thu nội địa ước đạt 222,3 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng, thu nội địa ước đạt 2.102,8 nghìn tỷ đồng, bằng 95,6% dự toán năm, chiếm 86,2% tổng thu ngân sách nhà nước và tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước.

Thu, chi ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2026.

Thu ngân sách từ dầu thô tháng 10/2026 ước đạt 6,3 nghìn tỷ đồng, đưa số thu lũy kế 10 tháng lên 56,3 nghìn tỷ đồng, bằng 131,0% dự toán năm, chiếm 2,3% tổng thu ngân sách và tăng 38,3% so với cùng kỳ năm trước.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 10/2026 ước đạt 22,3 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng, khoản thu này ước đạt 275,8 nghìn tỷ đồng, bằng 99,2% dự toán năm, chiếm 11,3% tổng thu ngân sách và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước.

Cơ cấu này cho thấy nguồn thu ngân sách tập trung chủ yếu ở khu vực nội địa. Thu từ dầu thô đã vượt dự toán, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt gần trọn dự toán năm.

Về chi ngân sách, tổng chi tháng 10/2026 ước đạt gần 235,0 nghìn tỷ đồng. Tính chung 10 tháng, chi ngân sách nhà nước ước đạt 2.108,7 nghìn tỷ đồng, bằng 66,8% dự toán năm và tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước.

Các khoản chi đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn. Đồng thời, ngân sách bảo đảm chi trả kịp thời các khoản lương và các khoản có tính chất lương cho các đối tượng thụ hưởng ngân sách nhà nước, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Đáng chú ý, chi đầu tư phát triển đạt gần 735,0 nghìn tỷ đồng, bằng 65,6% dự toán năm và tăng 49,7% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ trọng khoản chi này trong tổng chi ngân sách nhà nước đạt 34,9%, tiệm cận mục tiêu 35,5% đề ra cho năm 2026.

Chi thường xuyên đạt 1.280,0 nghìn tỷ đồng, bằng 70,8% dự toán năm, chiếm 60,7% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Chi trả nợ lãi đạt 90,2 nghìn tỷ đồng, bằng 74,5% dự toán năm, chiếm 4,3% tổng chi và tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Có thể thấy, sau 10 tháng năm 2026, thu ngân sách nhà nước đã tiệm cận dự toán năm dù nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí được triển khai. Chi đầu tư phát triển tăng mạnh và chiếm tỷ trọng sát mục tiêu đề ra, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.