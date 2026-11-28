Theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2026 ước đạt 35.341 tỷ đồng, vượt 3.341 tỷ đồng so với mục tiêu phấn đấu 35.000 tỷ đồng theo Chỉ thị số 09-CT/TU của Tỉnh ủy và cao hơn mục tiêu 32.000 tỷ đồng theo Quyết định số 4006/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Kết quả này cho thấy sự tăng trưởng tích cực trong công tác thu ngân sách, phản ánh nỗ lực của địa phương trong quản lý, khai thác nguồn thu, đồng thời gắn với sự đóng góp của các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ.

Khu công nghiệp WHA Nghệ An.

Trong cơ cấu nguồn thu, thu nội địa tiếp tục giữ vai trò chủ lực, ước đạt 32.200 tỷ đồng, tăng 18,2% so với năm 2025. Đây là nguồn thu quan trọng, chiếm phần lớn tổng thu ngân sách, góp phần bảo đảm nguồn lực tài chính và nâng cao tính chủ động của tỉnh trong điều hành ngân sách.

Để đạt kết quả trên, Nghệ An đã chú trọng tăng cường quản lý thuế, khai thác các nguồn thu còn dư địa, chống thất thu và hạn chế nợ đọng thuế. Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, qua đó nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài.

Ở chiều chi ngân sách, tổng chi ngân sách nhà nước năm 2026 của tỉnh ước đạt 67.749 tỷ đồng, bằng 131,07% dự toán. Nguồn lực được ưu tiên bảo đảm các nhiệm vụ chi thường xuyên, hoạt động của bộ máy chính quyền, thực hiện chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhiệm vụ an sinh xã hội.

Đồng thời, Nghệ An chú trọng bố trí vốn cho các công trình, dự án trọng điểm, đầu tư kết cấu hạ tầng, giao thông, giáo dục, y tế và các lĩnh vực thiết yếu. Qua đó, góp phần cải thiện điều kiện phát triển, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội.

UBND tinh Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 11/2026.

Việc thu ngân sách vượt mốc 35.000 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với năm trước, tạo thêm dư địa tài chính để Nghệ An chủ động hơn trong cân đối nguồn lực và thực hiện các mục tiêu phát triển. Đặc biệt, sự tăng trưởng của thu nội địa cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của nền kinh tế địa phương trong tạo lập nguồn thu ngân sách.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung nuôi dưỡng nguồn thu bền vững, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; đồng thời tăng cường quản lý thuế và khai thác hiệu quả các nguồn thu. Qua đó, không chỉ duy trì đà tăng trưởng ngân sách mà còn tạo nền tảng tài chính vững chắc cho đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội trong những năm tiếp theo.