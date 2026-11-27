Theo báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Nghệ An, Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt kết quả nổi bật, ước thực hiện 35.341 tỷ đồng, vượt 3.341 tỷ đồng so với mục tiêu phấn đấu 35.000 tỷ đồng theo Chỉ thị số 09-CT/TU của Tỉnh ủy và vượt mục tiêu 32.000 tỷ đồng theo Quyết định số 4006/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Trong cơ cấu nguồn thu, thu nội địa tiếp tục giữ vai trò chủ lực, ước đạt 32.200 tỷ đồng, tăng 18,2% so với thực hiện năm 2025. Kết quả này phản ánh sự đóng góp của các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ và công tác quản lý, khai thác các nguồn thu trên địa bàn. Đồng thời, cho thấy nỗ lực của các cấp, các ngành trong triển khai các giải pháp điều hành thu ngân sách, chống thất thu, hạn chế nợ đọng thuế và tăng cường quản lý nguồn thu.

Cùng với kết quả thu ngân sách, tổng chi ngân sách nhà nước năm 2026 của tỉnh ước thực hiện 67.749 tỷ đồng, bằng 131,07% dự toán. Trong đó, năm 2026, Nghệ An đã tập trung ưu tiên nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên, bảo đảm hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và các chính sách an sinh xã hội. Đồng thời, chú trọng bố trí vốn cho các công trình, dự án trọng điểm, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển giao thông, giáo dục, y tế và các lĩnh vực thiết yếu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Kết quả thu ngân sách hơn 35.000 tỷ đồng trong năm 2026 là cơ sở quan trọng để Nghệ An tăng cường nguồn lực tài chính, chủ động hơn trong điều hành ngân sách và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là tiền đề để tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, mở rộng hoạt động kinh doanh, qua đó tạo nguồn thu ổn định và bền vững cho ngân sách địa phương trong những năm tiếp theo.