Thu ngân sách Hải quan tăng mạnh nhờ nhập khẩu nguyên liệu, máy móc, ô tô

Xuất nhập khẩu tăng trưởng tích cực

Theo số liệu từ Cục Hải quan, trong quý III/2026, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 337,76 tỷ USD, tăng 35,9%, tương ứng tăng 89,25 tỷ USD so với quý III/2025.

Trong đó, xuất khẩu đạt 167,55 tỷ USD, tăng 30,2%; nhập khẩu đạt 170,21 tỷ USD, tăng 42,1%.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, tổng trị giá xuất nhập khẩu đạt 888,03 tỷ USD, tăng 30,4%, tương ứng tăng 207,11 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu đạt 434,32 tỷ USD, tăng 24,5%; nhập khẩu đạt 453,71 tỷ USD, tăng 36,7%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 19,39 tỷ USD.

Trong 9 tháng, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 685,1 tỷ USD, tăng 35,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó xuất khẩu đạt 349,55 tỷ USD, tăng 29,5% và nhập khẩu đạt 335,55 tỷ USD, tăng 42%.

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Xuất nhập khẩu tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm nay

Nhờ xuất nhập khẩu tăng trưởng tích cực, số thu ngân sách hoạt động này trong quý III đạt 132.169 tỷ đồng, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 9 tháng đầu năm, thu ngân sách đạt 399.638 tỷ đồng, bằng 88,6% dự toán, bằng 77,4% chỉ tiêu phấn đấu.

Đến hết quý III, một số Chi cục Hải quan khu vực đã hoàn thành nhiệm vụ thu, các Chi cục Hải quan khu vực đã vượt chỉ tiêu phấn đấu, vượt dự toán được giao.

Theo Cục Hải quan, đóng góp vào tỷ lệ tăng thu phải kể đến các nhóm hàng từ nguyên liệu, máy móc phục vụ sản xuất, ô tô nguyên chiếc, đá quý, kim loại quý, dầu thô, quặng khoáng sản, dầu mỏ...

Trong đó, nhóm nguyên liệu, máy móc, thiết bị, phụ tùng nhập khẩu phục vụ sản xuất đạt trị giá 77,46 tỷ USD, chiếm 55,8% tổng kim ngạch nhập khẩu có thuế;

Ô ô tô nguyên chiếc nhập khẩu đạt trên 192.700 chiếc, trị giá khoảng 4,4 tỷ USD, tăng 24,4% về lượng và tăng 31,1% về trị giá, làm tăng thu ngân sách 7.990 tỷ đồng.

Bắt giữ hơn 17.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Trong quý III/2026, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp với thủ đoạn tinh vi, tăng cả về số vụ vi phạm và trị giá hàng hoá vi phạm, đặc biệt các vụ việc có dấu hiệu hình sự.

Cơ quan Hải quan phát hiện, bắt giữ và xử lý 5.650 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 8.070,6 tỷ đồng; khởi tố 12 vụ, chuyển nguồn tin, kiến nghị khởi tố 45 vụ. Số thu ngân sách nhà nước từ xử phạt vi phạm hành chính đạt 396,4 tỷ đồng, tăng 116,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 9 tháng, cơ quan Hải quan phát hiện, bắt giữ và xử lý 17.068 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 17.996,8 tỷ đồng; khởi tố 19 vụ, chuyển khởi tố 115 vụ; số thu ngân sách nhà nước từ xử phạt vi phạm hành chính đạt 1.007,5 tỷ đồng.

Tuyến đường biển chiếm tỷ trọng vi phạm lớn nhất với 3.398 vụ trong quý III, bằng 60,1% tổng số vụ phát hiện, bắt giữ và xử lý. Các hành vi nổi lên gồm khai sai mã số, thuế suất, nhập khẩu hàng hóa không có giấy phép hoặc không có thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định. Tình hình vi phạm trên tuyến hàng không, chuyển phát nhanh và bưu điện tiếp tục gia tăng so với cùng kỳ năm trước.

Cục Hải quan triển khai các kế hoạch kiểm soát trọng điểm, trong đó có kế hoạch phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ, kim khí quý, đá quý qua biên giới; tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trong nước và cơ quan hải quan các nước.

Điển hình, cơ quan Hải quan đã phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển 1.193 kg ngà voi và 79,3 kg xương động vật thuộc họ mèo cỡ lớn từ Cộng hòa Dân chủ Congo về Việt Nam qua cảng Quy Nhơn, bắt giữ hơn 70.000 lít dầu FO trên vùng biển Hải Phòng…

Trong công tác phòng, chống mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý, toàn ngành tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma tuý đến 2030, chiến dịch hợp tác, phòng chống ma tuý với Hải Quan Hàn Quốc năm 2026 và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thành viên trong các Ban chỉ đạo của Chính phủ và Tổ công tác liên ngành.

Kết quả, Cơ quan Hải quan đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 44 vụ với 56 đối tượng, cơ quan Hải quan chủ trì bắt giữ 18 vụ. Tang vật thu được gần 2 tấn ma túy các loại.