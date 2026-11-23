Thu ngân sách Hà Nội: Tăng trưởng ấn tượng từ nội lực
10 tháng năm 2026, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Hà Nội đã vượt dự toán pháp lệnh cả năm. Kết quả này phản ánh đà phục hồi, tăng trưởng của nền kinh tế Thủ đô, đồng thời cho thấy hiệu quả trong công tác quản lý, khai thác và nuôi dưỡng nguồn thu. Đây cũng là nguồn lực quan trọng để Hà Nội thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đóng góp vào ngân sách quốc gia.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thu-ngan-sach-ha-noi-tang-truong-an-tuong-tu-noi-luc-246261123164817065.htm