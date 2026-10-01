Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Thống kê Hà Nội, những tháng đầu năm 2026, Thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, đẩy mạnh công tác quyết toán các dự án hoàn thành; tăng cường giải ngân vốn đầu tư công; chỉ đạo điều hành chi ngân sách đúng quy định, đáp ứng nhiệm vụ chi thường xuyên trong năm.

Cụ thể, thu nội địa tiếp tục chiếm phần lớn tổng thu, đạt 528.661 tỷ đồng, bằng 86,7% dự toán và tăng 4,6% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài nhà nước đạt 133.994 tỷ đồng, bằng 94,1% dự toán và tăng 29,9%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 34.349 tỷ đồng, tăng 33,9%; thu từ doanh nghiệp nhà nước đạt 63.379 tỷ đồng, tăng 1,1%.

Một số khoản thu đã vượt dự toán năm. Thu tiền sử dụng đất đạt 85.044 tỷ đồng, vượt 2,6% dự toán và tăng 2,1% so với cùng kỳ. Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế đạt 105.960 tỷ đồng, vượt 5,2% dự toán, nhưng giảm 13,7% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách Hà Nội đạt 567.597 tỷ đồng trong 9 tháng. Ảnh minh họa

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 33.822 tỷ đồng, bằng 92,4% dự toán và tăng 26,7%; thu từ dầu thô đạt khoảng 2.500 tỷ đồng, bằng 71,4% dự toán và tăng 18,8%.

Cùng với đó, tổng chi ngân sách địa phương 9 tháng ước đạt 170.760 tỷ đồng, bằng 72,3% dự toán và tăng 86,8% so với cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 111.690 tỷ đồng, bằng 88,6% dự toán và gấp 2,8 lần cùng kỳ năm 2025.

Chi thường xuyên đạt 58.945 tỷ đồng, bằng 73,4% dự toán và tăng 13,3%. Một số khoản chi tăng khá như giáo dục, đào tạo và dạy nghề đạt 20.417 tỷ đồng, tăng 15,1%; bảo đảm xã hội đạt 8.337 tỷ đồng, tăng 57,7%; y tế, dân số và gia đình đạt 3.459 tỷ đồng, tăng 23%.

Chi an ninh và trật tự xã hội đạt 2.216 tỷ đồng, tăng 87%; chi hoạt động kinh tế đạt 8.243 tỷ đồng, tăng 3%; chi bảo vệ môi trường đạt 2.286 tỷ đồng, tăng 5,4%. Trong khi đó, chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể đạt 9.328 tỷ đồng, bằng 97,1% dự toán và giảm 17,3% so với cùng kỳ.