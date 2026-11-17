Công tác quản lý thuế, chống thất thu tiếp tục được tăng cường nhằm khai thác hiệu quả các nguồn thu trên địa bàn. Ảnh: Thuế thành phố Huế

Theo báo cáo của Sở Tài chính thành phố Huế, đến ngày 15/11/2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 13.945 tỷ đồng, bằng 87,2% dự toán HĐND thành phố giao. Công tác quản lý thu, chống thất thu và thu hồi nợ thuế tiếp tục được tăng cường; sự phối hợp giữa cơ quan thuế, các sở, ngành và chính quyền địa phương từng bước chuyển biến.

GỠ ĐIỂM NGHẼN NGUỒN THU TRONG CHẶNG NƯỚC RÚT

Tuy nhiên, tiến độ thu giữa các lĩnh vực vẫn chưa đồng đều, một số khoản thu chưa đạt yêu cầu. Đáng chú ý, nguồn thu từ đất còn phụ thuộc vào quá trình hoàn thiện thủ tục, triển khai dự án và thực hiện nghĩa vụ tài chính. Đây là một trong những vấn đề cần tập trung tháo gỡ để tạo thêm nguồn lực cho ngân sách địa phương.

Trước yêu cầu đó, thành phố Huế đặt mục tiêu đến ngày 30/11/2026, thu ngân sách đạt 95% dự toán và phấn đấu vượt dự toán HĐND thành phố giao trong cả năm 2026.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, cập nhật tiến độ từng nguồn thu; xác định rõ những khoản có khả năng hoàn thành và những khoản có nguy cơ hụt thu để chủ động giải pháp xử lý. Đối với các khoản thu từ đất, cần tăng cường phối hợp tháo gỡ vướng mắc, đôn đốc thực hiện nghĩa vụ tài chính, không để thủ tục kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ thu.

Cùng với đó, công tác chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế phải được triển khai quyết liệt, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị. Thành phố cũng chú trọng quản lý thu đối với hộ kinh doanh, hoạt động lưu trú, ăn uống, thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số nhằm mở rộng cơ sở thu, hạn chế thất thoát nguồn thu ngân sách.

GIỮ NHỊP THỊ TRƯỜNG TRƯỚC ÁP LỰC GIÁ CUỐI NĂM

Bên cạnh nhiệm vụ thu ngân sách, kiểm soát giá cả và bảo đảm nguồn cung hàng hóa đang trở thành yêu cầu quan trọng trong những tháng cuối năm, khi nhu cầu sản xuất, xây dựng và tiêu dùng có xu hướng tăng.

Theo Sở Tài chính thành Huế, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2026 của thành phố giảm 0,86% so với tháng trước, nhưng bình quân 10 tháng vẫn tăng 4,92% so với cùng kỳ năm 2025. Diễn biến này đòi hỏi công tác theo dõi, dự báo và điều hành giá phải được thực hiện chủ động hơn, nhất là đối với các nhóm hàng hóa thiết yếu và vật liệu xây dựng.

Thành phố Huế đặt mục tiêu kiểm soát CPI không tăng trong những tháng còn lại của năm 2026. Sở Tài chính thành phố Huế được giao phối hợp với Thống kê thành phố và các đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả; tăng cường phân tích, dự báo để kịp thời tham mưu các giải pháp điều hành phù hợp.

Đối với lĩnh vực vận tải và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sử dụng nhiều điện năng, nhiên liệu, thành phố yêu cầu rà soát việc kê khai, điều chỉnh giá, bảo đảm phù hợp với biến động chi phí đầu vào. Những trường hợp có dấu hiệu bất hợp lý sẽ được kiểm tra yếu tố hình thành giá theo quy định.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh kiểm tra tình hình cung ứng hàng hóa tại AEON MALL Huế. Ảnh: UBND TP Huế

Đáng chú ý, Sở Công Thương thành phố Huế được giao chủ động tham mưu phương án bình ổn thị trường, chuẩn bị nguồn hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu cuối năm và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Trong đó, cần tính toán phương án điều tiết, cung ứng hàng hóa cho khu vực thấp trũng, vùng sâu, vùng xa, không để xảy ra tình trạng khan hiếm cục bộ hoặc lợi dụng nhu cầu tăng cao để đẩy giá bất hợp lý.

Đối với vật liệu xây dựng, các ngành chức năng phải rà soát nguồn cung, nhu cầu phục vụ các công trình, dự án; tăng cường quản lý kê khai giá, công bố kịp thời giá vật liệu và chỉ số giá xây dựng sát với diễn biến thị trường. Việc kiểm tra, xử lý hành vi găm hàng, tạo khan hiếm giả tạo, đẩy giá lên cao cũng được đặt ra nhằm hạn chế tác động đến chi phí đầu tư xây dựng.

NHÀ, ĐẤT DÔI DƯ: TRÁNH ĐỂ NGUỒN LỰC CÔNG BỊ ĐÓNG BĂNG

Cùng với các nhiệm vụ về ngân sách và bình ổn thị trường, thành phố Huế đang đẩy nhanh việc sắp xếp, xử lý tài sản công dôi dư sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Chủ tịch UBND thành phố Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, đề xuất phương án xử lý phù hợp với hiện trạng và nhu cầu sử dụng của từng cơ sở nhà, đất; phấn đấu hoàn thành việc xử lý tài sản dôi dư trong năm 2026.

Đối với những cơ sở nhà, đất do cơ quan Trung ương chuyển giao về địa phương, cần đánh giá nhu cầu sử dụng thực tế, nghiên cứu phương án bố trí cho các cơ quan, đơn vị phù hợp, bảo đảm đúng quy định. Những cơ sở được chuyển sang phục vụ mục đích công cộng phải được chỉnh trang, vệ sinh và bố trí nguồn lực để sớm đưa vào khai thác, phục vụ người dân.

Các cơ sở nhà, đất công được rà soát, xây dựng phương án quản lý và sử dụng phù hợp. Ảnh: L.H

Thực tế, việc chậm xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư không chỉ gây lãng phí tài sản công mà còn làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn lực của địa phương. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không dừng ở việc hoàn thành thủ tục sắp xếp mà phải xác định được phương án sử dụng cụ thể, tránh tình trạng tài sản tiếp tục bỏ trống sau khi được bàn giao.