Thu ngân sách đạt 65.384 tỷ đồng, chi hơn 127.000 tỷ đồng trong 15 ngày tháng 10

Bộ Tài chính cho biết, lũy kế đến hết ngày 15/10/2026, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 2.252.786 tỷ đồng, bằng 89,1% dự toán. Trong khi đó, tổng chi ngân sách đạt 2.000.395 tỷ đồng, tương đương 63,3% dự toán.

Một số khoản thu có tiến độ đạt khá so với dự toán. Trong đó, thu từ 3 khu vực kinh tế gồm doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế ngoài quốc doanh đạt 94% dự toán; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 88,2%; thu tiền thuê đất đạt 91%.

(Ảnh minh họa)

Đáng chú ý, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước đạt 112,8% dự toán; thu khác ngân sách đạt 110,1%. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 94,8% dự toán.

Về chi ngân sách nhà nước, đến hết ngày 15/10/2026, tổng chi đạt 2.000.395 tỷ đồng, bằng 63,3% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 690.430 tỷ đồng, bằng 61,6% dự toán; chi thường xuyên đạt 1.220.000 tỷ đồng, bằng 67,4% dự toán.

Bộ Tài chính đánh giá, chi ngân sách nhà nước bảo đảm các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản chi trả nợ đến hạn. Đồng thời, ngân sách bảo đảm chi trả kịp thời tiền lương và các khoản có tính chất lương cho các đối tượng thụ hưởng, góp phần thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Về vay bù đắp bội chi và trả nợ gốc ngân sách trung ương, lũy kế đến hết ngày 15/10/2026 đạt 338.905 tỷ đồng, bằng 35,3% dự toán. Riêng 15 ngày đầu tháng 10, khoản này đạt 39.449 tỷ đồng.