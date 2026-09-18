Thu ngân sách của Nghệ An hướng tới mốc 35 nghìn tỷ đồng

Cán bộ thuế hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục về thuế. (Ảnh: TNA)

Theo báo cáo của Thuế tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 4/9, tổng thu ngân sách Nghệ An đạt 23.364 tỷ đồng, bằng 100,1% dự toán và tăng 27,8% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, với 21.155 tỷ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ và bằng 98,9% dự toán năm. Tiền sử dụng đất đạt 8.720 tỷ đồng, bằng 140,6% dự toán và tăng 31,1% so với cùng kỳ, đóng góp đáng kể vào kết quả chung.

Đóng góp của khu vực doanh nghiệp ngày càng rõ hơn, tạo thêm nguồn lực có ý nghĩa lâu dài cho thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (Ảnh: HOÀNG CHƯƠNG)

Nếu loại trừ tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết, thu nội địa vẫn đạt 12.383 tỷ đồng, bằng 81,7% dự toán và tăng 20,3% so với cùng kỳ.

Trong đó các khoản thu đạt cao như thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh tăng 35,9%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 92,9%; phí và lệ phí tăng 164,8%.

Ngành thuế Nghệ An triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro, khai thác hiệu quả nguồn thu, chống thất thu và nuôi dưỡng nguồn thu bền vững. (Ảnh: TNA)

Bên cạnh đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 2.048 tỷ đồng, bằng 110,7% dự toán và tăng 71,1% so với cùng kỳ.

Với kết quả tích cực này, tỉnh Nghệ An đang bứt tốc và hướng tới mục tiêu thu cả năm 2026 đạt mốc 35 nghìn tỷ đồng.

Năm 2026, tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 23.340 tỷ đồng. Trong đó thu nội địa 21.400 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.850 tỷ đồng.