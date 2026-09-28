Thu mua thóc Séng Cù và các giống lúa đặc sản ước đạt khoảng 9.000 tấn

Người dân thu hoạch lúa Séng Cù, giống lúa đặc sản của tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, trên địa bàn tỉnh hiện chưa có doanh nghiệp chế biến sản phẩm từ lúa gạo quy mô lớn, chủ yếu là các cơ sở xay xát vừa và nhỏ, phục vụ nhu cầu tiêu thụ nội tỉnh. Một phần sản lượng thóc đặc sản được các hợp tác xã và tư thương thu mua, đưa ra tiêu thụ ngoài tỉnh.

Lúa sau thu hoạch được đưa vào xay xát, phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong và ngoài tỉnh.

Một số đơn vị tham gia thu mua gồm HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Lào Cai, HTX Tiên Phong Mường Vi, HTX Kinh doanh tổng hợp Mường Khương, HTX Hảo Anh cùng các tư thương. Việc duy trì hoạt động thu mua giúp sản phẩm lúa đặc sản có đầu ra ổn định, đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp tục duy trì các giống lúa có giá trị.

Đặc biệt, gạo Séng Cù Mường Khương và gạo Séng Cù Bát Xát đã được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể; giống lúa Séng Cù được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công nhận lưu hành đặc cách. Đây là cơ sở thuận lợi để mở rộng thị trường và diện tích sản xuất tại một số địa phương có điều kiện khí hậu tương đồng, cung cấp sản phẩm lương thực chất lượng cao cho thị trường trong và ngoài tỉnh.

Tuy nhiên, do chưa có doanh nghiệp chế biến quy mô lớn nên bên cạnh mở rộng vùng sản xuất, cần tiếp tục phát triển khâu chế biến, xây dựng thương hiệu và tăng cường liên kết giữa người dân, hợp tác xã với thị trường để nâng giá trị lúa đặc sản, trong đó có Séng Cù.